24.6.2020, klo 10:00

eQ on perustanut ensimmäisen asuntorahastonsa - Erikoissijoitusrahasto eQ Asunnot. Rahastoon on kerätty 33 miljoonaa euroa merkintäsitoumuksia, mikä tarkoittaa yli 100 miljoonan euron sijoituskapasiteettia. Sijoitustoiminta on käynnistetty ja varainkeruuta jatketaan syksyllä. Rahaston tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa yli 300 miljoonan euron sijoitukset asuntoihin.

eQ Asunnot sijoittaa asuntoihin Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Kohteena ovat kokonaiset kerrostalot ja tavoitteena on rakentaa noin 1 500 vuokra-asunnon rahasto. eQ Hoivakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt -rahastoista poiketen eQ Asunnot -rahasto on tarkoitettu ainoastaan ammattimaisille sijoittajille ja se on rakenteeltaan suljettu rahasto.

eQ Varainhoidon kiinteistösijoitustoiminnan johtaja Tero Estovirta toteaa:

”Asunnot on olennainen ja merkittävä osa kiinteistömarkkinaa ja vuokra-asuntomarkkina kasvaa Suomessa monestakin syystä. Olemme jo vahva toimija Hoiva- ja Liikekiinteistöissä ja kokonaisuudessaan Suomen 10. suurin kiinteistösijoittaja. Asuntorahastossa teemme muita rahastojamme enemmän kehittämistä ja rakennuttamista, mikä yhdessä suuremman velkavivun kanssa toimii parhaiten ns. suljetussa rakenteessa. Rahaston päävastuullisena salkunhoitajana toimii asuntosijoittamisen ammattilainen Markus Pitkänen ja kiinteistötiimissämme sekä kiinteistörahastojen hallinnossa on jo lähes 20 kiinteistöammattilaista, joten resurssit monipuoliseen asuntosijoittamiseen ovat hyvät.”

”Rahastossa on jo sovittuja asuntokohteita yli 30 miljoonalla eurolla Helsingissä, Vantaalla ja Tampereella. Lisäksi neuvottelut ovat pitkällä useista muista kiinnostavista kohteista koko tämänhetkisen käytettävissä olevan sijoituskapasiteetin osalta.”

Lisätietoja:

Tero Estovirta, johtaja, kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 (9) 6817 8759, tero.estovirta@eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat 8,0 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.