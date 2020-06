HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.6.2020 KLO 10.00

Uusi startup-ohjelma tukee kiertotaloutta rakentavia yrittäjiä



Ohjelma tarjoaa mentorointia, ohjausta ja yhteensä 300 000 dollaria valituille yrityksille.

Yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon yrityskiihdyttämö Food System 6 (FS6) on julkaissut laajan startup-ohjelman yhteistyössä Huhtamäen kanssa. Huhtamäki on johtava maailmanlaajuisesti toimiva vastuullisten elintarvikepakkausten valmistaja. ”Huhtamaki Circular Economy Startup Program by Food System 6 ” -ohjelma on suunniteltu kiihdyttämään kestävämmän tulevaisuuden puolesta työskentelevien nuorten ja lupaavien yritysten kehittymistä. Ohjelma tunnistaa ja kehittää alkuvaiheen yrityksiä, jotka tarjoavat innovatiivisia ja lupaavia kestävän kehityksen ratkaisuja esimerkiksi jätteen kierrätykseen, vastuullisiin pakkausvaihtoehtoihin, uusien materiaalien innovointiin sekä kestävämpiin tuotantomalleihin liittyen.

“Ohjelma käynnistyy kriittiseen aikaan. COVID-19-kriisi on paljastanut hauraan ruokajärjestelmämme heikkoudet”, sanoo Food System 6:n toimitusjohtaja Caesaré Assad. ”Tarvitsemme nyt ratkaisuja, jotka tukevat uusiutuvuutta ja kiertotaloutta maataloudessa, ruoan jakelussa ja tuotannossa. Yrittäjiä tukemalla voimme ratkaista ihmisiin ja planeettaamme vaikuttavia ongelmia ja näin rakentaa vahvempaa, kestävää ja oikeudenmukaista maailmaa.”

Ohjelma keskittyy innovatiivisten kiertotaloutta edistävien ratkaisujen löytämiseen läpi koko ruokatuotannon arvoketjun, aikomuksena lisätä planeettamme terveyttä ja kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Yhdessä Huhtamäen kanssa FS6 tarjoaa ohjelmaan valituille yrityksille tärkeää mentorointia, ohjausta sekä verkostoja ja näin auttaa niitä kehittämään ideoitaan ja tekemään niistä skaalautuvia. Lisäksi kahdeksalle valitulle yritykselle jaetaan yhteensä 300 000 dollaria.

“Meidän on toimittävä tänään, koulutettava huomista varten ja tehtävä rohkeita, innovatiivisia avauksia, jos aiomme tuottaa kannattavia ja kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden sukupolville. Kiertotalouden luominen on yksi tärkeimmistä askelista kohti kestävää ruokajärjestelmää. Teemme yhteistyötä Food System 6:n kanssa löytääksemme, kehittääksemme ja tuottaaksemme innovatiivisia ratkaisuja”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé. ”Huhtamäki on sitoutunut suojelemaan ihmisiä, ruokaa ja maapalloa. Yhteistyössä Food System 6:n kanssa rakennamme parempaa tulevaisuutta.”

“Huhtamaki Circular Economy Startup Program by Food System 6” ottaa vastaan hakemuksia. Erilaisia kiertotalousatkaisuja kehittäviä yrityksiä ja yrittäjiä rohkaistaan lähettämään hakemuksensa elokuun 15. päivään mennessä. Ohjelmaan valitut yritykset julkaistaan syksyllä 2020. Lisätietoa hakuprosessista ja ohjeet voi lukea osoitteesta www.foodsystem6.org/apply.

Lisätietoja:

Nicholas Turton, Account Executive, nturton@fenton.com, puh. +1 213 343 5264

Reeta Eskola, Senior Communications Manager, Huhtamäki Oyj, puh. 040 779 9574

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Food System 6 (FS6) on voittoa tavoittelematon organisaatio San Franciscon lahden alueelta Yhdysvalloista. Sen missio on tukea yrittäjiä, jotka haluavat vaikuttaa kehittämällä ruoan kasvattamista, tuottamista ja jakelua. FS6 organisoi laajaa kiihdytysohjelmaa, joka mentoroi yrittäjiä valmentamalla heitä monipuolisesti sekä liiketoimintaan että organisaatioon liittyvissä tarpeissa. FS6 myös opastaa sidosryhmiään ruokajärjestelmän muutoksen rahoitukseen liittyvissä ainutlaatuisissa kysymyksissä.

FS6 työskentelee erityisesti sellaisten yrittäjien kanssa, jotka rakentavat terveyteen, kestävään kehitykseen ja oikeudenmukaisuuteen keskittyvää ruokajärjestelmää – joko ruokateknologiaan, toimitusketjuun tai saatavuuteen liittyvien ratkaisujen avulla. Lue lisää: www.foodsystem6.org.

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava noutoruuan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme auttavat päivittäin miljardeja kuluttajia ympäri maailmaa tekemään vastuullisia elämäntapavalintoja. Pakkauksilla on merkittävä rooli elintarvikkeiden turvallisuudessa ja käytettävyydessä. Olemme sitoutuneet tekemään entistä helpommin kierrätettäviä pakkauksia ja toimimaan kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Keskitymme saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleen käytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Satavuotisjuhlaansa viettävä Huhtamäki lahjoittaa kolme miljoonaa euroa globaaleille kestävän kehityksen edistämiseen liittyville hankkeille, joilla on paikallinen vaikutus. Toimimme tänään, koulutamme huomista varten ja rahoitamme tulevaisuuden innovaatioita. Hankkeet saavat aikaan muutosta siellä, missä sillä on eniten merkitystä, tukemalla maailmanlaajuisten kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemista ja rakentamalla kiertotaloutta edistäviä hankkeita.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. 19 000 työntekijäämme tuottavat älykkäitä seuraavan sukupolven pakkauksia 35 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta ja tavoitteestamme osoitteessa www.huhtamaki.com.