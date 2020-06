Lyon, le 24 juin 2020 – Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l’Intelligence Artificielle et KPMG Pays-Bas, un des cabinets leaders de l’audit, du conseil et de l’expertise comptable, annoncent aujourd’hui le renforcement de leur partenariat. Dans le cadre de cet accord, KPMG Pays-Bas fournira des services de consulting, d’implémentation et de support pour les solutions Procure-to-Pay et Order-to-Cash d’Esker.

Dans le cadre du partenariat annoncé l’an dernier, KPMG Pays-Bas a commercialisé avec succès la solution Esker de digitalisation des Factures Fournisseurs en mode Cloud. KPMG Pays-Bas gérera désormais la maintenance et le support de premier niveau et l’organisation d’événements marketing conjoints. Ce partenariat a offert à Esker la possibilité de développer sa présence aux Pays-Bas et sur la scène internationale, et a permis à KPMG Pays-Bas de fournir des services à valeur ajoutée aux entreprises qui ont opté pour la transformation digitale. Grâce à cette alliance, les équipes de KPMG ont pu renforcer leurs compétences et expertises afin de toujours mieux accompagner leurs clients.

Développée autour de technologies innovantes d’IA et de RPA, la plateforme intuitive en mode Cloud d’Esker permet aux entreprises de mettre en place une stratégie de transformation digitale au sein de leur Cash Conversion Cycle (CCC). Les clients de KPMG Pays-Bas en retirent une meilleure efficacité, fiabilité, visibilité et des économies.

"Associée à l’expertise de KPMG Pays-Bas, la solution de digitalisation intelligente d’Esker aide nos clients communs à transformer leur organisation financière en un centre de profit pérenne." Joris Juttmann, Associé Digital Process Excellence au sein de KPMG Pays-Bas "Nous sommes ravis des premiers résultats de notre collaboration avec KPMG Pays-Bas, qui ont abouti à la signature de plusieurs contrats de digitalisation des Factures Fournisseurs au sein de différents environnements ERP, y compris SAP S/4HANA® Cloud. Nous comptons élargir notre partenariat pour aider les entreprises à accélérer leur Cash Collection Cycle, mais aussi transformer les interactions entre clients et fournisseurs." Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker

À propos de KPMG Pays-Bas

KPMG Pays-Bas fait partie du réseau international de cabinets d’audit et de conseil, KPMG. La société exerce dans 153 pays et compte 207 000 collaborateurs travaillant dans les différents bureaux répartis dans le monde. Les sociétés membres indépendantes du réseau KPMG sont affiliées à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité Suisse. Chaque entreprise de KPMG est une entité juridique distincte et séparée et se décrit comme telle.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.

