HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.6.2020 KLO 14.50

Huhtamäki allekirjoitti 150 miljoonan euron Schuldschein-lainasopimuksen



Huhtamäki Oyj on allekirjoittanut 150 miljoonan euron määräisen vapaasti siirrettävän lainasopimuksen (Schuldschein). Laina on suunnattu institutionaalisille sijoittajille. Se koostuu kahdesta vaihtuvakorkoisesta ja kahdesta kiinteäkorkoisesta erästä, joiden maturiteetit ovat 3 ja 5 vuotta. Huhtamäki käyttää varat jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Lisätietoja:



Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. 010 686 7893



HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

