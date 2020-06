MONTRÉAL, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, est fière d’annoncer que son programme de relance proposé par l’intermédiaire de ses 104 stations de radio d’un océan à l’autre a aidé quelque 5 000 entreprises locales à traverser la crise sans précédent que nous connaissons aujourd’hui. Des subventions publicitaires d’une valeur de 20 millions de dollars – soit 5 millions de plus que le montant prévu à l’origine – ont été octroyées dans les marchés canadiens où Stingray exploite des stations de radio.



Dans le cadre de son programme de relance, Stingray invite les entreprises locales sélectionnées à diffuser gratuitement une campagne publicitaire radiophonique d’une valeur de 1 000 $ à 100 000 $. Celles-ci disposent de douze mois pour réserver leur temps d’antenne et diffuser leur campagne, et ne sont pas tenues de faire d’investissements supplémentaires. Tandis que les provinces canadiennes procèdent aux différentes phases de leur déconfinement, il est crucial pour les entreprises de saisir cette occasion privilégiée de s’adresser aux consommateurs impatients de se procurer un éventail de biens et de services.

« La publicité radiophonique a toujours été un catalyseur pour l’activité économique des collectivités canadiennes », explique Ian Lurie, président des services radiophoniques de Stingray. « Nous sommes enchantés d’octroyer 20 millions de dollars en subventions publicitaires pour contribuer à la reprise économique à l’échelle locale. Le programme de relance de Stingray est notre façon d’aider à redémarrer le moteur économique des petites entreprises au pays. Dans le contexte incertain que nous connaissons aujourd’hui, il offre également aux commerçants une excellente occasion d’informer et de rassurer leur clientèle. »

Aux fins du programme de relance de Stingray, une « entreprise canadienne locale » désigne toute société, organisation sans but lucratif ou œuvre de bienfaisance enregistrée au Canada et exploitée dans un rayon de 100 km de la municipalité abritant la station de radio Stingray désignée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme, visitez le www.stingraystimulus.com .

À propos de Stingray

