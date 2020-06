June 26, 2020 12:19 ET

BLEECKER

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS SEMESTRIELS AU 29.02.2020

Paris, le 26 juin 2020

Le Groupe BLEECKER publie aujourd’hui ses résultats consolidés intermédiaires au 29.02.2020, pour le premier semestre de l’exercice ouvert le 01.09.2019. Les comptes consolidés sur la période (01.09.2019 au 29.02.2020) examinés par le Conseil de surveillance le 23.06.2020, ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

Libellés 01/09/2019 au 29/02/2020 en K€ (6 mois) 01/09/2018 au 28/02/2019 en K€ (6 mois)



Produits opérationnels

Résultat opérationnel hors cession d’actif

Résultat des cessions d’actifs

Résultat opérationnel après cession d’actif

Produits financiers

Résultat financier

Résultat net

Part du Groupe



12 154

1 820

1 346

3 166

1

(4 940)

(1 774)

(1 755)



10 547

(1 435)

99

(1 336)

0

(5 452)

(6 788)

(6 871)

Le total du bilan consolidé s’élève à 684 113 K€ contre 625 379 K€ au 28.02.2019.

Les capitaux propres consolidés part du Groupe s’élèvent à 267 949 K€ contre 188 553 K€ au 28.02.2019.

Le résultat net est de (1 755) K€ (Part du Groupe) contre (6 871) K€ au 28.02.2019.

EVENEMENTS MARQUANTS DU GROUPE BLEECKER DU PREMIER SEMESTRE DE L’EXERCICE 2019/2020

Au cours de ce 1er semestre, le Groupe Bleecker a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie.

La période a principalement été marquée par la cession de 6.003 m² à usage de bureaux et de commerces situés à LIEUSAINT (77).





EVENEMENTS MARQUANTS POSTERIEURS A LA PERIODE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur à la période.

A la date de publication du présent communiqué, et sous réserve de l’évolution de la situation, le Groupe Bleecker n’a pas identifié d’impact significatif de la crise sanitaire sur son activité.

Grâce à la mise en place avec ses parties prenantes de mesures spécifiques principalement dans le domaine des baux (étalement de loyers) et des financements (report d’échéances) visant notamment à minimiser les impacts potentiels sur les revenus locatifs, le Groupe Bleecker a pu maintenir la facturation des loyers au 3ème trimestre de l’exercice en cours. Eu égard à ces mesures, le Groupe Bleecker considère que la poursuite de son exploitation n’est pas remise en cause et que son positionnement ainsi que sa stratégie sont des atouts majeurs afin de faire face à cette situation.

Ventilation dES REVENUS LOCATIFS (chiffre d’affaires) par secteur GEOGRAPHIQUE AU 29.02.2020

Affectation Revenus locatifs (Chiffre d'affaires) (K€) % PARIS 7 132 K€ 60,9% ILE DE France 4.563 K€ 39% REGIONS 9 K€ 0,1% TOTAL 11 704 K€ 100%

Le Groupe, ses perspectives

Le Groupe réalise l’intégralité de son chiffre d’affaires en France dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, essentiellement bureaux et locaux d’activités.

BLEECKER poursuit sa politique d’investissement en immeubles de bureaux parisiens ainsi que sur les parcs et locaux d’activités récents en Ile de France. BLEECKER demeure attentif aux opportunités qu’offre le marché concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité, les locaux d’activité récents, implantés stratégiquement et présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe ; ainsi que ceux présentant une forte création de valeur.

BLEECKER poursuit également sa stratégie de revalorisation de ses actifs en patrimoine par :

la réalisation de programmes de travaux de repositionnement,

la restructuration/réhabilitation d’actifs, tel que celui de la rue de Grenelle à Paris 15ème développant une surface totale après travaux de 13 376 m², intégralement loué en l’état futur d’achèvement,

le développement de la certification environnementale BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.

BLEECKER poursuit par ailleurs l’optimisation de sa dette en saisissant les opportunités de financement bancaire concernant ses nouvelles acquisitions, mais également pour le refinancement de l’endettement existant.

BLEECKER reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d’actifs matures ou non stratégiques, afin d’investir dans de nouveaux projets immobiliers offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d’un potentiel de revalorisation à moyen ou long terme.

BLEECKER demeure confiant dans la poursuite de sa stratégie grâce à son positionnement et à sa stratégie qui sont des atouts majeurs.

L’information complète sur les résultats au 29.02.2020 est disponible dans le rapport financier semestriel, publié sur le site Internet de la Société www.bleecker.fr rubrique « Investisseurs ».

Compartiment C d’Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext – ISIN FR0000062150

Contact :

NewCap.

Communication financière

Emmanuel Huynh

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

bleecker@newcap.fr



