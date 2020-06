ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv UAB Merko Statyba ning Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) toetus- ja hankeamet sõlmisid 29. juunil 2020 lepingu ajaloolise hoone rekonstrueerimiseks kasarmuks Kaunases Leedus.



Lepingu maksumus on ligikaudu 6 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Tööde valmimise tähtaeg on 2021. aasta augustis. 



UAB Merko Statyba ( merko.lt ) on Leedu ehitusettevõte, mis teostab üld- ja elamuehituse töid.



Lisainfo: UAB Merko Statyba ehitusdirektor Jaanus Rästas, tel: +370 6875 0680.



Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee



AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.