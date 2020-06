June 30, 2020 02:00 ET

June 30, 2020 02:00 ET

PRESSMEDDELANDE

30 juni 2020





Under juni månad har det registrerade antalet aktier och röster i Saniona AB (publ) (”Saniona”) ökat till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1. Per den 30 juni 2020 uppgår antalet registrerade aktier och röster i Saniona till 30 383 316.

För mer information, vänligen kontakta

Rami Levin, VD, Saniona, Mobiltelefon: +1 (781) 987 3144, epost: rami.levin@saniona.com

Anita Milland, Interim CFO & Head of IR, Mobiltelefon +45-20163432, epost: anita.milland@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:00 CET den 30 juni 2020.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com .

Bilaga