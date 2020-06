Pressmeddelande

30 juni 2020, 14:00

Sdiptech förvärvar Stockholmradio

Sdiptech AB (publ) har idag förvärvat samtliga aktier i Stockholmradio AB, som hanterar Sveriges kustradio och andra radiobaserade tjänster för sjöfarten. Stockholmradio utgör ett tilläggsförvärv till STORADIO AERO AB.

STORADIO AERO är en ledande leverantör av högfrekvent kommunikation avsedd för operativ kontroll till trafikflyg och har varit en del av Sdiptech sedan januari 2018. Genom dagens förvärv breddas STORADIO AEROs erbjudande till att även erbjuda kritiska tjänster inom sjösäkerhet.

Stockholmradio erbjuder bland annat radiotäckning i områden där det mobila telefonnätet sviker. Bolagets kustradio finns tillgänglig genom ett sextiotal VHF-stationer som ingår i Sjöfartsverkets kustradionät, vilka täcker de svenska kusterna och de större inlandssjöarna. Med den gemensamma anropssignalen ”Stockholmradio” kan STORADIO AERO AB nu erbjuda sina tjänster globalt för luftfart samt regionalt i Sverige för sjöfart.

”Stockholmradio har under ett drygt sekel varit en självklar del av det svenska båtlivet. Som Sveriges enda civila kustradiostation levererar de radiobaserade tjänster mot både yrkessjöfart och fritidsbåtar. Tack vare ett nät av radiomaster kan de kommunicera med båtförare var som helst utefter kusten och i Vänern, Vättern och Mälaren. De må vara ett lite mindre tillskott för oss, men de passar perfekt in i vår vision – att bidra till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen – genom att erbjuda kritiska kommunikationstjänster till sjöss. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Stockholmradio och välkomnar dem till Sdiptech-koncernen”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

Stockholmradio omsätter cirka 1,7 miljoner SEK, med god lönsamhet. Bolaget kommer att inkluderas i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med juli 2020.

