Communiqué de presse

Le 30 juin 2020

Parrot ANAFI USA : un nouveau drone professionnel dédié aux équipes de secours et aux entreprises

Ce drone de nouvelle génération signé Parrot est équipé d’un zoom 32x, d’imagerie thermique, d’une structure ultra-robuste et de fonctions de protection de pointe assurant la sécurité des données collectées

Paris – 30 juin 2020 - Parrot , groupe européen leader dans le domaine des drones, a l’immense fierté de dévoiler ANAFI USA : un drone professionnel unique qui combine une sécurité totale des données avec des fonctionnalités faciles à utiliser qui ont conduit à l'adoption des drones par le grand public ces dernières années. ANAFI USA est un drone très puissant qui a été conçu pour les équipes de premiers secours, les pompiers, les équipes de recherche sur le terrain, les structures en charge de la sécurité, ainsi que les professionnels de la surveillance et de l’inspection. Il est équipé d’un puissant zoom 32x, de la vidéo HDR en 4K et de fonctions d’imagerie thermique, tout en étant une plateforme de caméra aérienne ultra-portable, sécurisée et durable.

Fabriqué aux Etats-Unis, le modèle ANAFI USA offre les mêmes prestations haut de gamme –sécurité, endurance et qualité d’imagerie de pointe – que le drone Short-Range Reconnaissance (SRR) que Parrot a créé pour l’armée américaine. Ses fonctions de chiffrement et de confidentialité des données sont en parfaite conformité avec le Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD), garantissant ainsi le plus haut niveau en matière de protection de la vie privée et de sécurité pour les missions sensibles.

Le nouveau drone professionnel de Parrot : ANAFI USA

Zoom 32x

Lorsqu’ils arrivent sur une zone d’intervention, les pompiers ont besoin de voir les zones particulièrement critiques et de se faire une idée précise de la situation globale. Les équipements optiques, gimbal et objectifs de pointe, du drone ANAFI USA ont été conçus dans ce but. Le zoom 32x s’articule autour de deux caméras 21 mégapixels permettant aux opérateurs de voir la scène de manière très détaillée à une distance maximale de 5 km.

Triple caméra stabilisée du drone ANAFI USA

L’image du zoom obtenue est fusionnée avec celles obtenues par la caméra FLIR Boson d’ANAFI USA. Cela permet aux opérateurs de repérer facilement les points chauds à l’aide de la caméra thermique, tout en distinguant les personnes présentes sur le site et tout autre détail important en image visible à une distance maximale de 2 km.

Dans l'image d'exemple ci-dessous, le drone survole des panneaux solaires à une altitude de 40m. Grâce au puissant zoom d’ANAFI USA, le pilote est en mesure de détecter des anomalies de chaleur présentes sur une zone précise d’un panneau solaire, à l’échelle du centimètre.

Des anomalies détectées sur des panneaux solaires grâce à la caméra thermique, avant/après le zoom x32.

La stabilisation de l’image avec un zoom 32x représente un réel défi technologique sur un drone si léger (500 g). Parrot a réussi à le relever en combinant le gimbal avec une stabilisation digitale sur 3 axes, obtenue via un traitement de l’image.

Facile d’utilisation



Les équipes de premiers secours et les utilisateurs professionnels les plus exigeants ont besoin de pouvoir déployer sur zone un drone très rapidement. Pour répondre à cette contrainte vitale, le drone ANAFI USA est opérationnel en moins de 55 secondes – dépliage, allumage, établissement de la connexion radio sécurisée et décollage compris.

ANAFI USA fonctionne à l’intérieur d’un bâtiment sans GPS, ce qui permet de le faire décoller dans un local puis de l’envoyer à l’extérieur en passant par une fenêtre, avant de le faire revenir au point de départ une fois la mission achevée.

Ce nouveau drone est tellement maniable qu’il peut également décoller depuis la paume d’une main à la manière d’un avion en papier.

Dépourvu nativement d’un système de bridage pour les zones d’interdiction de vol, ANAFI USA offre toute liberté à ses opérateurs pour décoller dès que nécessaire, quelle que soit la mission, en prenant leurs responsabilités quant à la zone couverte.

Ce drone est le plus silencieux de sa catégorie, avec un niveau sonore de seulement 79 dB lorsqu’il se trouve à 50 cm du sol. Il fonctionne avec un chargeur standard USB type C pour une facilité d’utilisation totale.

Pesant seulement 500 g, ANAFI USA est facile à plier pour une portabilité maximale. Avec son petit gabarit très compact, il dispose d’une autonomie de 32 minutes en termes de temps de vol, soit le meilleur de sa catégorie.

Un drone compact et facile à utiliser pour les missions de premiers secours

Fiable et sécurisé

Le drone ANAFI USA place la sécurité au premier plan pour les utilisateurs professionnels.

Les photos et vidéos prises par le drone sont stockées de manières chiffrées et ultrasécurisées sur sa carte SD (Secure Digital), reposant sur un algorithme AES-XTS (longueur de clé de 512-bits), pour qu’elles ne puissent pas être lues en cas de perte de la carte SD ou du drone. Une clé de chiffrement est ensuite l’unique moyen pour accéder à ces données.

ANAFI USA dispose également d’une connexion sécurisée à l’aide du protocole WPA2 entre la manette et le drone.

Avant la mise à jour d’un nouveau firmware, une vérification de sa signature numérique est requise, ce qui empêche les éventuelles tentatives de modification malveillante du logiciel du drone.

Parrot a choisi des standards et des protocoles ouverts (notamment Wi-Fi, WPA2, RTP/RTSP, H.264 et GUTMA) pour garantir une confiance et l’interopérabilité des données enregistrées.

Les utilisateurs peuvent opter pour le partage de leurs données via l’application FreeFlight 6. Par défaut, les données ne sont pas partagées ; le consentement de l’utilisateur est nécessaire. Une fois cette fonctionnalité activée et l’accord donné, les données de vol et les journaux de bord sont stockés sur des serveurs sécurisés en Europe, en complément des copies conservées en local sur le drone. Les fonctionnalités du drone sont conformes avec les règles du RGPD, le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel.

Robuste

L’indice IP53 du drone ANAFI USA garantit sa résistance à la poussière et son étanchéité pour voler par temps de pluie. Il a été conçu de sorte à pouvoir endurer les conditions de vol les plus difficiles possibles rencontrées pendant des missions.

La stabilisation de l’image assure l’obtention d’images de très haute qualité, même en cas de rafales de vent atteignant les 15 m/s.

Nouvelles fonctionnalités de vol

Les fonctionnalités de vol avancées d’ANAFI USA répondent aux besoins des utilisateurs de drones professionnels. Orchestré par l’application de vol plébiscitée FreeFlight 6 de Parrot, le pilotage offre de nombreuses options, toutes très intuitives. Les plans de vol peuvent ainsi être définis à l’aide de coordonnées via l’assistance intégrée ou peuvent être exécutés de manière autonome.

La possibilité de préparer un plan de vol à l’aide de réglages automatiques prédéfinis et du suivi de cible, facilitent l’organisation et le déroulement des missions.

Equipé de la fonctionnalité « Return to Home » (retour à la position de décollage), le drone permet de définir sa position d’arrivée pour y revenir seul une fois la mission achevée. Cette fonctionnalité s’active automatiquement en cas de perte de connexion ou si la batterie est trop faible, afin de protéger l’investissement.

ANAFI USA capture les coordonnées GPS précises du drone et du point d’intérêt, offrant des informations de localisation détaillées pour aider les responsables des opérations sur le terrain à localiser rapidement les cibles telles que les personnes disparues ou les objets dangereux.

FreeFlight 6, un assistant précieux pour les pilotes et leurs équipes

Ecosystème des logiciels

Compatible avec le logiciel de cartographie Pix4Dreact , leader du secteur, le drone ANAFI USA permet aux équipes de secours de convertir rapidement les images obtenues en cartes 2D précises sur leur ordinateur portable.

Avec son kit de développement logiciel SDK open-source et à son utilisation de protocoles industriels standards, ANAFI USA prend en charge un écosystème en plein essor d’applications et de services professionnels, tels que : Survae (plate-forme intelligente de recherche et de visualisation connectant des vidéos, des images et des données de capteurs à des cartes interactives chronologiques), DroneLogbook (gestion des opérations et de la flotte), Kittyhawk (conformité et la sécurité pour la gestion de la flotte et de l'espace aérien des entreprises UAS), Dronesense (plate-forme de gestion de drones complète permettant aux organisations de sécurité publique de construire, gérer et faire évoluer leurs programmes d'aéronefs sans pilote), Planck AeroSystems (atterrissage sur un véhicule en mouvement) et Skyward, A Verizon company (plate-forme de gestion de l'aviation, comprenant l'espace aérien, l'accès LAANC - Low Altitude Authorization & Notification Capability- ainsi que la formation, le matériel et la connectivité pour les déploiements de flottes de drones d'entreprise).

D’autres partenaires redoublent actuellement d’efforts afin de rejoindre cet écosystème dans les prochains mois, faisant ainsi du drone ANAFI USA la plate-forme de référence pour les professionnels.

Prix et disponibilité

Le nouveau drone pour professionnels ANAFI USA sera disponible en précommande à partir du 1er juillet. Proposé au prix de 7000€, il sera disponible dès le 1er septembre par le biais des partenaires distributeurs professionnels de Parrot : Studio Sport, mais aussi auprès des principaux vendeurs de drones pour entreprises et sur Parrot.com.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.parrot.com .

Parrot the messengers pour Parrot Cecilia Hage Johana Gunther cecilia.hage @parrot.com johana@themessengers.fr Tel. 06 34 42 62 86

A propos de Parrot

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot est le seul groupe à être positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des équipements aux services en passant par les logiciels.

Parrot, numéro 2 mondial du marché des drones grand public, conçoit des produits et des logiciels grand public et professionnels reconnus pour leurs performances et leur simplicité d’usage.

Parrot dispose aussi d'un portefeuille de sociétés et de participations de premier plan dans les drones professionnels, couvrant équipements, logiciels et services. Les expertises sont principalement centrées sur 3 verticaux : (i) l’Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, et (iii) la Défense et la Sécurité.

Parrot est retenu par le U.S. Department of Defense pour développer la nouvelle génération de drones de reconnaissance à courte portée destinée à l’U.S. Army.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO).

L’information financière est disponible sur http://corporate.parrot.com. Pour plus d’informations consultez : www.parrot.com et ces filiales www.pix4d.com , www.sensefly.com , www.micasense.com .

Pièce jointe