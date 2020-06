Villers-lès-Nancy, le 30 juin 2020 - 18h00 (CET)

Communiqué de presse

Le Groupe Pharmagest se rapproche d’Asca Informatique.

Avec cette opération, les 2 sociétés confortent leurs positions de spécialistes de l’étiquetage électronique en officine.

• Asca Informatique est spécialiste depuis plus de 17 ans de l'étiquetage électronique en pharmacie.

• A ce jour, Asca Informatique équipe plus de 1 400 officines en France.

• Le Groupe Pharmagest équipe, sur ce marché, 400 officines en Europe par le biais de son produit OffiTag™.

• Cette prise de participation majoritaire du Groupe Pharmagest au capital d’Asca Informatique permettra principalement à Asca Informatique de poursuivre sa politique de déploiement de son offre à travers la France et de s’ouvrir à l’Europe.

• Cet investissement s’inscrit dans la stratégie à long terme du Groupe Pharmagest visant à créer de la valeur dans ses métiers.

• Avec cette opération, le Groupe Pharmagest et Asca Informatique deviennent leaders de l’étiquetage digital en officine en France.

***

L’enjeu de l’étiquetage digital en pharmacie

Coûteux en consommables et fastidieux, l'affichage papier est progressivement remplacé par des étiquettes électroniques reliées au Logiciel de Gestion de l’Officine (LGO).

Véritables outils d'animation de l'espace de vente (navigation sur des fiches-conseil, produits associés…), le pharmacien est avant tout assuré de respecter la législation et d’afficher des prix toujours corrects et fiables, en temps réel, quel que soit son logiciel de gestion de l’officine (Offre Asca) ou de façon intégrée depuis son LGPI Global Services® (Offre OffiTag™ de PHARMAGEST).

Dans les deux cas, les modifications apportées aux produits (désignation, prix, prix au litre ou au kilo, stock, promotions, …) sont détectées par le LGO et les informations mises à jour sont transmises automatiquement à l'étiquette.

Cela permet en l’occurrence au pharmacien de gérer sa politique de prix au quotidien pour accroitre la marge de son officine et rester réactif par rapport à la concurrence.

Une vision commune : la valorisation du métier de Pharmacien

Etiquetage papier, changement des prix sont autant de missions à faible valeur ajoutée pour le pharmacien. Avec l'installation de ces outils numériques et la modernisation de l'espace de vente fortement appréciée des clients, Asca Informatique et le Groupe Pharmagest permettent surtout aux équipes en officine de dégager du temps pour se consacrer au conseil des clients et à l’accompagnement qualitatif du patient dans son parcours de soins.

Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest déclare : « Nous sommes très heureux de ce rapprochement. Asca Informatique, qui connait une réussite exceptionnelle depuis sa création, répond parfaitement aux attentes de la clientèle très exigeante des officinaux français. Asca Informatique possède une excellente implantation géographique, des équipes reconnues pour leur expertise et leur connaissance du pharmacien, et est réputée pour ses solutions innovantes au service de ses clients. Nos forts positionnements respectifs sur le segment de l’étiquetage digital en pharmacie, complètent et viennent renforcer notre stratégie de digitalisation du secteur officinal. Nous partageons avec Asca la même culture d’entreprise, construite autour des valeurs humaines, de la parfaite connaissance de nos marchés et de l’innovation, ce qui nous positionne idéalement pour faire face aux nombreux enjeux technologiques à venir dans la pharmacie. »

Philippe LE PAGE, co-fondateur d’Asca Informatique commente : « Cette opération est une opportunité́ sans précédent d’accélérer notre stratégie de développement avec une force et une dimension nouvelles. L’engagement de la direction du Groupe Pharmagest à maintenir la marque d’Asca et sa culture d’entreprise constitue un témoignage important de leur confiance quant au juste positionnement d’Asca Informatique et à son potentiel de croissance. En Pharmagest, nous avons trouvé́ un partenaire qui, comme nous, est convaincu de la nécessité absolue d’innover et de faire avancer les officines vers plus de technologies pour plus d’humain. »

A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 45% des HAD, 20% des maisons de santé. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Inclus dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs moyennes responsables.

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Les actions PHARMAGEST sont éligibles PEA-PME.

