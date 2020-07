Sidetrade, plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, reçoit le label European Rising Tech, attribué par Euronext en reconnaissance de ses performances commerciales, financières et boursières.

L’éditeur de logiciel Sidetrade intègre le label European Rising Tech d’Euronext. Celui-ci récompense 98 sociétés particulièrement performantes parmi plus de 350 entreprises technologiques cotées sur Euronext Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne ou Paris.

Au 31 mai 2020, ces 98 sociétés affichaient une capitalisation boursière de 23 milliards d'euros pour 21 milliards d'euros négociés en un an. Ce dynamisme reflète le fort engouement que manifestent les investisseurs pour les valeurs de la Tech.

« Cette reconnaissance est avant tout celle du travail des 250 collaborateurs qui mettent quotidiennement leurs compétences et leur énergie au service de la croissance de notre société. La forte récurrence de notre modèle SaaS est un atout qui fait preuve de résilience dans le contexte que nous connaissons. La pandémie est un véritable catalyseur de la transformation digitale des entreprises avec une accélération des investissements dans les technologies d’automatisation et d’intelligence artificielle dédiées aux processus métier. Être au cœur de cette dynamique est une formidable opportunité et une grande motivation pour chacun d’entre nous » s’est félicité Olivier Novasque, PDG de Sidetrade.

Avec ce label, le comité d’Euronext salue la solide performance économique et boursière de Sidetrade.

Sidetrade est cotée sur Euronext Growth depuis 2005 et fait partie de l’indice EnterNext PEA-PME 150 depuis 2014. Sur l’exercice 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 25,7 M€ en hausse de 17% à périmètre comparable, et la direction de Sidetrade est confiante dans sa capacité à faire de 2020 une nouvelle année de croissance. Pionnier du SaaS et de l’IA, Sidetrade a une avance considérable sur son marché. Ses solutions sont idéalement positionnées pour accompagner les entreprises sur leurs nouvelles priorités de génération et de sécurisation du cash-flow. Rappelons que Sidetrade est reconnue en tant qu’« entreprise innovante », qualification attribuée par Bpifrance et permettant d’être éligible à un FCPI.

