Villers-lès-Nancy, le 06 juillet 2020 - 18h00 (CET)

Communiqué de presse

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES

A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2020

NOMINATION A LA DIRECTION GENERALE DU GROUPE

Grégoire DE ROTALIER nommé Directeur Général Délégué

Elargissement du Conseil d’Administration

Nombre d’actions composant le capital social : 15.174.125

Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 15.049.897

Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, les modalités d’organisation et de participation des actionnaires à l’Assemblée Générale Mixte ont été adaptées.

L'Assemblée Générale Mixte s’est réunie comme prévu à huis clos le lundi 29 juin 2020 à 17 heures au siège de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions



Résultats des Votes



§ PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes sociaux



Résolution adoptée par : 12 617 379 voix pour

0 voix contre § DEUXIEME RESOLUTION

Quitus aux administrateurs Résolution adoptée par : 12 555 781 voix pour

61 598 voix contre § TROISIEME RESOLUTION

Approbation des comptes consolidés Résolution adoptée par : 12 617 379 voix pour

0 voix contre § QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat et fixation du dividende Résolution adoptée par : 12 617 141 voix pour

238 voix contre § CINQUIEME RESOLUTION

Conventions et engagements visés à l’article L225-38 du Code de commerce Résolution adoptée par : 1 744 269 voix pour

0 voix contre



§ SIXIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Daniel ANTOINE



Résolution adoptée par : 11 108 636 voix pour

1 508 743 voix contre § SEPTIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Thierry CHAPUSOT



Résolution adoptée par :



11 811 156 voix pour

806 223 voix contre § HUITIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François JACQUEL Résolution adoptée par : 11 496 203 voix pour

1 121 176 voix contre § NEUVIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d’administrateur de La Coopérative WELCOOP Résolution adoptée par : 11 528 917 voix pour

1 088 462 voix contre DIXIEME RESOLUTION

Nomination de M. Grégoire DE ROTALIER en qualité d’administrateur Résolution adoptée par : 11 703 289 voix pour

914 090 voix contre § ONZIEME RESOLUTION

Renouvellement du commissaire aux comptes titulaire et non remplacement du commissaire aux comptes suppléant Résolution adoptée par : 12 397 145 voix pour

220 234 voix contre § DOUZIEME RESOLUTION

Information relative à la rémunération des mandataires (L225-37-3 du Code de commerce) Résolution adoptée par : 12 504 455 voix pour

112 924 voix contre § TREIZIEME RESOLUTION

Rémunération du Président M. Thierry CHAPUSOT pour 2019 Résolution adoptée par : 12 617 169 voix pour

210 voix contre



§ QUATORZIEME RESOLUTION

Rémunération du Directeur Général M. Dominique PAUTRAT pour 2019



Résolution adoptée par : 12 608 153 voix pour

9 226 voix contre § QUINZIEME RESOLUTION

Rémunération du Directeur Général Délégué M. Denis SUPPLISSON pour 2019 Résolution adoptée par : 12 608 153 voix pour

9 226 voix contre § SEIZIEME RESOLUTION

Rémunération du Directeur Général Délégué M. Thierry PONNELLE jusqu’au 23.01.2019 Résolution adoptée par : 12 607 834 voix pour

9 545 voix contre § DIX-SEPTIEME RESOLUTION

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux Résolution adoptée par : 11 218 004 voix pour

1 399 375 voix contre § DIX-HUITIEME RESOLUTION

Rémunération des administrateurs Résolution adoptée par : 12 552 379 voix pour

65 000 voix contre § DIX-NEUVIEME RESOLUTION

Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions Résolution adoptée par : 11 605 055 voix pour

1 012 324 voix contre § VINGTIEME RESOLUTION

Autorisation au Conseil de consentir des options d’achat d’actions Résolution rejetée par : 285 306 voix pour

12 332 073 voix contre



§ VINGT ET UNIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour les formalités



Résolution adoptée par : 12 617 379 voix pour

0 voix contre

Nomination de Grégoire DE ROTALIER en qualité de Directeur Générale Délégué et d’administrateur

Grégoire DE ROTALIER, Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, est nommé Directeur Général Délégué du Groupe Pharmagest. Il aura notamment pour responsabilité la poursuite du développement de sa Division (6 sociétés, 200 personnes) et la poursuite de son implication sur les dossiers transversaux du Groupe.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale Mixte du Groupe Pharmagest a voté l’élargissement du Conseil d’Administration du Groupe et entériné la nomination de Monsieur Grégoire DE ROTALIER en qualité d’administrateur. La nomination de M. DE ROTALIER porte le nombre d’administrateurs composant le Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest à 12 (la représentation des membres féminins au Conseil d’Administration reste conforme aux dispositions de l’Article L. 225-18-1 du Code de Commerce et s’établit à 41,6%).

Né en 1970, M. DE ROTALIER est diplômé de l’école supérieure de commerce IEA PARIS.

Après une première expérience dans l'informatique de gestion, M. DE ROTALIER commence sa carrière au sein du Groupe Pharmagest en 1994 en tant que Directeur Régional puis Directeur Commercial. En 2007, il prend la Direction de MALTA INFORMATIQUE.

En 2015, il est nommé à la Direction de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux et se consacre au développement et à l’élargissement de l’offre de marché de la Division avec notamment l’intégration des sociétés DICSIT INFORMATIQUE en 2016 (HAD, SSIAD, réseaux CLIC), AXIGATE en 2017 (secteur hospitalier) et le GROUPE ICT en 2019 (MSP et professions libérales de santé).

Depuis janvier 2020, M.DE ROTALIER a engagé l’expansion de la Division en dehors du marché français avec le rachat des activités de l’éditeur de logiciels belge CARE SOLUTIONS et la création de MALTA BELGIUM. Plus récemment, il a mené la prise de participation de sa Division au sein de PANDALAB (solution de communication sécurisée et confidentielle entre professionnels de santé, en ville comme à l’hôpital, de manière instantanée).

Prochaines communications du Groupe Pharmagest

Publication du CA 1 er semestre 2020 le 5 août 2020.



le 5 août 2020. Publication des résultats semestriels le 25 septembre 2020.

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook

A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 45% des HAD, 20% des maisons de santé. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Inclus dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs moyennes responsables.

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Les actions PHARMAGEST sont éligibles PEA-PME.





CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 – jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr





Pièce jointe