SAN ANTONIO, July 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology gibt den Abschluss einer Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit (Strategic Collaboration Agreement, SCA) mit Amazon Web Services (AWS) bekannt, durch die Kunden bei der Nutzung der AWS Cloud Services einen zusätzlichen Mehrwert erhalten.



Im Rahmen der Zusammenarbeit erweitern die Unternehmen die Leistungen, die Rackspace Technology als Teil seines Portfolios modularisierter Services anbietet. Mit den modularen Angeboten können Kunden das Know-how von Rackspace Technology im Bereich Managed Services passgenau für ihre spezifischen Anforderungen nutzen. Die Leistungen umfassen unter anderem Cloud-Strategie, Migration, Kostenkontrolle, komplexe Cloud-Operationen und Sicherheitssupport.

Darüber hinaus haben AWS und Rackspace Technology in beiden Unternehmen spezialisierte Teams aufgebaut, die Kunden bei ihrer AWS-Strategie, cloud-nativer Entwicklung, Nutzung von Containern, Anwendungsmodernisierung und Workload-Management unterstützen.

Seine technische Kompetenz und sein hohes Engagement für den Erfolg seiner Kunden belegt Rackspace Technology auch mit den neu erworbenen AWS-Kompetenzstufen „AWS Machine Learning Competency“ und „AWS SaaS Competency“. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der AWS-Kompetenzstufen von Rackspace Technology auf vierzehn, und das Unternehmen kann seine Kunden über das gesamte Spektrum der AWS Cloud Services hinweg mit Expertenwissen unterstützen.

„Durch die Stärkung unserer Beziehung zu AWS, unserem bevorzugten Cloud-Anbieter, ist es für unsere Kunden einfacher, die Cloud schneller gewinnbringend zu nutzen“, so Matt Stoyka, Chief Solutions Officer bei Rackspace Technology. „AWS entwickelt seine Cloud-Lösungen ständig weiter, und wir freuen uns, mit ihnen eine strategische Zusammenarbeit einzugehen, um diese Lösungen für unsere gemeinsamen Kunden bereitzustellen.“

Heute ist es für Kunden wichtiger denn je, ihren Übergang in die Cloud zu beschleunigen. Rackspace Technology unterstützt seine Kunden dabei, das Potenzial der Cloud schneller für sich zu nutzen, indem es End-to-End-Services in den Bereichen Anwendungen, Daten und Sicherheit bereitstellt, die unter anderem Beratung, Design, Migration, Verwaltung und Optimierung umfassen.

„Ich freue mich sehr über die Erweiterung unserer Beziehung mit Rackspace Technology“, so Doug Yeum, Head of Worldwide Channel and Alliances, Amazon Web Services, Inc. „Rackspace Technology engagiert sich sehr für seine Kunden, und wir freuen uns darauf, weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen auf den Markt zu bringen.“

Darüber hinaus hat Rackspace Technology die Reichweite der AWS-Angebote auf mehrere neue Regionen ausgedehnt, darunter Dubai, Malaysia, Indien und Neuseeland. So können weltweit noch mehr Kunden von der „Fanatical Experience™“ des Unternehmens profitieren.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist der Experte für Cloud-Lösungen. Wir kombinieren unser Fachwissen der weltweit führenden Technologien über Apps, Daten und Sicherheit hinweg und bieten so End-to-End-Lösungen. Wir haben nachweislich Erfahrung in der Beratung von Kunden basierend auf ihren geschäftlichen Herausforderungen, in der Entwicklung, im Aufbau und Management von skalierbaren Lösungen sowie in der Optimierung von künftigen Renditen.

Als globaler Vorreiter für Services im Bereich Multicloud-Technologie bieten wir innovative Cloud-Funktionen, um Kunden beim Aufbau neuer Einnahmequellen, bei der Steigerung der Effizienz und Schaffung optimaler Erlebnisse zu unterstützen. Wir wurden von Fortune, Forbes und Glassdoor ein ums andere Mal zu einem der besten Arbeitgeber gekürt. Wir gewinnen erstklassige Talente für uns und entwickeln sie, um unseren Kunden optimales Know-how zu bieten. Der Erfolg unserer Kunden ist die treibende Kraft hinter allem, was wir tun: unsere Fanatical Experience™. Dank ihr können unsere Kunden schneller und intelligenter arbeiten und der Zukunft immer einen Schritt voraus sein.

