Paris, le 9 juillet 2020 - Atos, un leader global de la transformation digital, annonce que le département de bio-informatique du Centre national espagnol de biotechnologie (CNB), qui opère au sien du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), utilise les ressources en calcul haute performance d'Atos pour produire un modèle 3D affiné de la protéine spike du SARS-Cov2. Une connaissance approfondie de cette protéine, impliquée dans l’entrée du virus dans l’organisme, permettra aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes infectieux du virus. Cette avancée importante pourrait contribuer à la mise au point d'un vaccin.

Le modèle, créé par le département de bio-informatique du CNB-CSIS et utilisant la cryo-microscopie électronique 3D, une technique structurelle complexe, permettra non seulement de visualiser la glycoprotéine de pointe mais aussi d'autres protéines du SARS-Cov2. Ce modèle a été mis à la disposition des chercheurs et scientifiques du monde entier travaillant sur le virus.

Prof. JM Carazo du CNB, a déclaré : « Nous sommes vraiment fiers d'avoir contribué à cette avancée importante dans la compréhension de la structure de la glycoprotéine virale, grâce en partie à l'accélération fournie par nos puissants supercalculateurs. La communauté scientifique mondiale dispose maintenant d’une masse de connaissances structurelles sur le SRAS-Cov-2 que nous allons pouvoir utiliser pour travailler ensemble et révéler cet ennemi invisible ».

Dr Natalia Jimenez, Directrice du Centre d'excellence mondial pour l’informatique haute performance (HPC), l’intelligence artificielle (IA), le quantique et les sciences de la vie chez Atos, a ajouté : « Nous sommes honorés de fournir à ces chercheurs la puissance de calcul exceptionnelle nécessaire pour les aider à obtenir des résultats plus rapidement. En combinant nos expertises en matière de technologies et de recherche, nous sommes en mesure de développer des ressources précieuses qui contribueront à soutenir la lutte mondiale contre le virus ».

Les ressources de calcul haute performance (HPC) utilisées dans le cadre de ce projet comprennent le supercalculateur BullSequana X d'Atos, basé au CNB-CSIC à Madrid, ainsi que des capacités de calcul additionnelles et l'accès aux experts d'Atos, au sein du nouveau Centre d'excellence mondial pour le HPC, l'IA, le quantique et les sciences de la vie . Le CNB-CSIS est l'un des premiers instituts de recherche à utiliser ce nouveau centre, dont le but est d’accélérer le processus de découverte et d’innovation dans le domaine des sciences de la vie en permettant aux chercheurs d'accéder à des technologies de pointe reposant sur les produits, les services et l'expertise d'Atos.

