Villers-lès-Nancy, le 09 juillet 2020 - 18h00 (CET)

Communiqué de presse

Le Groupe Pharmagest intègre le nouveau label d'Euronext

le label European Rising Tech.





Le Groupe Pharmagest (Euronext Paris - Compartiment B - ISIN : FR 0012882389) annonce aujourd’hui avoir intégré le label « European Rising Tech » qui récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d’Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.

L’European Rising Tech label regroupe, en effet, une liste de sociétés de premier rang en termes de performance et de liquidité. Il remplace l’ancien Tech 40.

Au 31 mai 2020, les 98 sociétés labellisées totalisaient une capitalisation boursière de 23 milliards d'euros, pour 21 milliards d'euros négociés sur les marchés en un an, confirmant le fort engouement que manifestent les investisseurs pour les valeurs Tech cotées sur Euronext.

A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 45% des HAD, 20% des maisons de santé. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Inclus dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs moyennes responsables.

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Les actions PHARMAGEST sont éligibles PEA-PME.

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 – jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO – Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr





