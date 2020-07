July 09, 2020 13:08 ET

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUILLET 2020



MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société « BIGBEN INTERACTIVE » sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le 30 juillet 2020 à 15 heures 30, à huis clos, c’est-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020.

Les informations relatives à l’Assemblée sont à votre disposition sur le site de Bigben Interactive, à l’adresse ci-après : www.bigben.eu , « Le Groupe », « Espace Investisseurs», « Assemblée Générale ».

