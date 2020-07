DELSON, Quebec, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd’hui que ses actionnaires pourront suivre l’assemblée annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») qui se tiendra le 16 juillet 2020 à 11 h 00 (HAE) par voie de conférence téléphonique et de webdiffusion :



Téléphone: Nous vous prions de bien vouloir contacter Marie-Ève Cyr avant l’assemblée par

téléphone au 450 635 6511 ext: 2418 ou par courriel à mecyr@goodfellowinc.com

afin d’obtenir le numéro de téléphone et votre mot de passe personnel. Une fois le numéro de téléphone et votre mot de passe personnel en main, veuillez téléphoner

15 minutes avant l’heure prévue de la réunion. Webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/5vvkx3ap

L’assemblée se tiendra au siège social de Goodfellow inc. situé au 225, rue Goodfellow, Delson (Québec) Canada J5B 1V5. Toutefois, à la lumière des préoccupations actuelles en matière de santé publique liées à la COVID-19 et afin de se conformer aux mesures imposées par les gouvernements fédéral et provincial, la Société encourage les actionnaires et toute autre personne à ne pas assister à l’assemblée en personne. Nous prions les actionnaires de voter par procuration à l’égard des questions soumises à l’assemblée et de suivre le déroulement de celle-ci en ligne, par webdiffusion ou par voie de conférence téléphonique. À la fin de l’assemblée, les actionnaires pourront soumettre leurs questions à la direction de la Société par l’intermédiaire de la webdiffusion et en appelant la ligne de conférence téléphonique. Selon l’évolution de la situation relative à la COVID-19, la Société pourrait prendre des mesures de précaution additionnelles relativement à l’assemblée.



Goodfellow inc. est un distributeur de bois, de matériaux de construction et de couvre-plancher. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).