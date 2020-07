DELSON, Québec, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2020. La Société a déclaré un bénéfice net de 3,4 millions $ ou 0,40 $ par action comparativement à un bénéfice net de 1,9 million $ ou 0,22 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé s'élevait à 103,8 millions $, comparativement à 123,7 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont diminué de 15 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis, les ventes ont diminué de 18 % en dollars canadiens et les ventes à l’exportation ont chuté de 35 %. Du côté des opérations, les frais de vente et charges administratives et générales ont diminué globalement de 6,2 millions $.



Pour les six mois terminés le 31 mai 2020, la Société a déclaré un bénéfice net de 1,3 million $ ou 0,16 $ par action comparativement à un bénéfice net de 0,3 million $ ou 0,04 $ par action il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé s'élevait à 192,6 millions $ comparativement à 211,9 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont diminué de 8 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis, les ventes ont diminué de 11 % en dollars canadiens et les ventes à l’exportation ont chuté de 26 %. Du côté des opérations, les frais de vente et charges administratives et générales ont diminué globalement de 5,0 millions $.

Face à la pandémie de COVID-19, la Société a mis en œuvre des pratiques d’hygiène rigoureuses et des mesures de distanciation sociale dans ses lieux de travail afin d’atténuer les risques pour la santé de ses employés, de ses partenaires commerciaux et des collectivités où elle exerce ses activités. La Société a pu maintenir la plupart de ses installations ouvertes pendant la pandémie de COVID-19 en s’appuyant sur des exemptions de fermetures obligatoires pour les produits et services essentiels. La Société a également mis en œuvre un certain nombre de mesures de réduction des coûts, comme la réduction des dépenses liées aux déplacements non essentiels, et a temporairement réduit ses effectifs. De plus, la Société a bénéficié de la Subvention salariale d’urgence du Canada qui a notamment contribué au maintien des emplois liés à la production et à la distribution de services essentiels.

« Notre résultat au deuxième trimestre est attribuable à des circonstances imprévues de pandémie combinées à une hausse contrastée et sans précédent de la demande saisonnière. »

Malgré le fait que les répercussions de la pandémie de COVID-19 au cours des prochains mois demeurent imprévisibles, nous prévoyons continuer à générer des flux de trésorerie positifs provenant de nos activités d’exploitation.

Goodfellow inc. est un distributeur de bois, de matériaux de construction et de couvre-plancher. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois mois et de six mois terminés le 31 mai 2020 et 2019 (en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités Trois mois terminés le Six mois terminés le 31 mai

2020 31 mai

2019 31 mai

2020 31 mai

2019 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 103 763 123 713 192 619 211 866 Charges Coût des ventes 84 238 100 007 155 718 171 248 Frais de vente et charges administratives et générales 14 060 20 260 33 578 38 627 Perte (gain) sur disposition d’immobilisations corporelles 5 - (10) 7 Charges financières nettes 739 863 1 473 1 554 99 042 121 130 190 759 211 436 Bénéfice avant impôt sur le résultat 4 721 2 583 1 860 430 Impôt sur le résultat 1 322 728 521 125 Total aux éléments du résultat global 3 399 1 855 1 339 305 Bénéfice net par action - De base 0,40 0,22 0,16 0,04 Bénéfice net par action - Dilué 0,40 0,21 0,16 0,03





GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

Non audités Au Au Au 31 mai 30 novembre 31 mai 2020 2019 2019 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 1 854 2 364 2 942 Clients et autres débiteurs 69 531 48 498 75 939 Impôts à recouvrer - - 142 Stocks 92 071 87 339 108 594 Charges payées d’avance 1 469 2 563 2 626 Total des actifs courants 164 925 140 764 190 243 Actifs non courants Immobilisations corporelles 31 992 32 838 33 186 Actifs incorporels 3 600 3 927 4 145 Actifs au titre de droits d’utilisation 15 723 - - Actifs au titre des régimes à prestations définies 2 198 2 222 2 702 Investissement dans une coentreprise 25 25 25 Autres actifs 753 805 849 Total des actifs non courants 54 291 39 817 40 907 Actifs totaux 219 216 180 581 231 150 Passifs Passifs courants Dette bancaire 43 562 31 204 68 000 Fournisseurs et autres créditeurs 40 492 29 048 45 696 Impôts à payer 164 734 - Provision 1 496 1 470 336 Dividende à payer - 856 - Partie courante des obligations locatives 4 242 15 15 Total des passifs courants 89 956 63 327 114 047 Passifs non courants Provision - - 1 324 Obligations locatives 14 975 28 36 Impôt sur le résultat différé 2 269 3 209 3 652 Obligation au titre des régimes à prestations définies 692 609 125 Total des passifs non courants 17 936 3 846 5 137 Passifs totaux 107 892 67 173 119 184 Capitaux propres Capital social 9 424 9 424 9 152 Résultats non distribués 101 900 103 984 102 814 111 324 113 408 111 966 Passifs et capitaux propres totaux 219 216 180 581 231 150





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois et six mois terminés le 31 mai 2020 et 2019 (en milliers de dollars)

Non audités Trois mois terminés le

Six mois terminés le

31 mai

2020 31 mai

2019 31 mai

2020 31 mai

2019 $ $ $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 3 399 1 855 1 339 305 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 673 684 1 324 1 380 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 088 - 2 181 - Actifs incorporels 182 172 363 343 Charge de désactualisation de la provision 18 4 36 7 Diminution de la provision - - (10 ) - Impôt sur le résultat 1 322 728 521 125 Perte (gain) sur disposition d’immobilisations corporelles 5 - (10 ) 7 Charges d’intérêts 315 623 638 1 105 Charges d’intérêts sur obligations locatives 174 - 353 - Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 54 36 106 71 Autres actifs - - - 67 Autres 41 - 41 - 7 271 4 102 6 882 3 410 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de

roulement (538 ) (13 424 ) (13 154 ) (25 205 ) Intérêts payés (271 ) (725 ) (619 ) (1 211 ) Impôt sur le résultat payé (62 ) (223 ) (1 091 ) (676 ) (871 ) (14 372 ) (14 864 ) (27 092 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 6 400 (10 270 ) (7 982 ) (23 682 ) Activités de financement (Diminution) augmentation nette de l’emprunt bancaire (2 000 ) 5 000 (5 000 ) 2 000 Augmentation nette des acceptations bancaires 3 000 10 000 16 000 25 000 Paiement d’obligations locatives (1 309 ) (2 ) (2 642 ) (6 ) Dividende payé (856 ) (851 ) (1 712 ) (851 ) (1 165 ) 14 147 6 646 26 143 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (149 ) 87 (510 ) (225 ) Augmentation des actifs incorporels (36 ) (26 ) (36 ) (45 ) Produit de disposition d’immobilisations corporelles (2 ) - 14 8 (187 ) 61 (532 ) (262 ) Entrées (sorties) nettes de trésorerie 5 048 3 938 (1 868 ) 2 199 Situation de trésorerie au début de la période (5 756 ) (996 ) 1 160 743 Situation de trésorerie à la fin de la période (708 ) 2 942 (708 ) 2 942 La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 1 854 2 942 1 854 2 942 Découvert bancaire (2 562 ) - (2 562 ) - (708 ) 2 942 (708 ) 2 942





GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de six mois terminés le 31 mai 2020 et 2019 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social

Résultats

non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2018 9 152 103 711 112 863 Bénéfice net - 305 305 Total aux éléments du résultat global - 305 305 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (851 ) (851 ) Changement de la rémunération en action - (351 ) (351 ) Solde au 31 mai 2019 9 152 102 814 111 966 Solde au 30 novembre 2019 9 424 103 984 113 408 Ajustement de l’adoption IFRS 16, net de l’impôt de 940 $ - (2 567 ) (2 567 ) Solde au 1er décembre 2019 9 424 101 417 110 841 Bénéfice net - 1 339 1 339 Total aux éléments du résultat global - 1 339 1 339 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (856 ) (856 ) Solde au 31 mai 2020 9 424 101 900 111 324