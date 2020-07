PRFoodsi 2019/2020. aasta neljanda kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 15,11 miljonit eurot langedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 29,5% (4kv 2018/2019: 21,42 miljonit eurot). Majandusaasta 12 kuu esialgne käive oli 78,34 miljonit eurot (12k 2018/2019: 85,61 miljonit eurot).

4. kvartali müügilanguseks kujunes 29,5%, sealhulgas müügikasv jaekettides 7,3% ning müügilangus HoReCa sektoris 65,0% ja hulgimüügis 49,6% (osaliselt samuti mõjutatud HoReCa sektorist) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga;

12 kuu müügilangus kokku võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 8,5%, millele suurimat mõju avaldas 4.kvartali madalam käive. 2019/2020. aastal toimus muudatus ka tooteportfellis, kus värske kala ja -filee osakaal on suurenenud 4 pp ning suitsutatud toodete osakaal vastavalt vähenenud.

Indrek Kasela, PRFoods AS juhataja kommentaar:



„Möödunud kvartalit mõjutas asjaolu, et suur osa riike võttis kasutusele väga drastilised meetmed võitlemaks COVID-19 pandeemiaga. PRFoodsi põhiturgudel Soomes ja Suurbritannias oli kogu HoReCa sektor 100% suletud, välja arvatud toidu kaasamüük. Samuti peatus reisilaevaliiklus ja lennutransport ning suleti hotellid, mis on olnud märkimisväärne sektor meie müügis. Soome ja Suurbritannia on avanud restoranid vastavalt juunis ja juulis, kuid siiski oluliste piirangutega. Balti riikides, sh Eestis, mis on meie koduturg on HoReCa (hotellid, restoranid, kohvikud) sektor taastunud kiiresti ning viiruse levik on peatatud. Juba juunis oli näha elavnemist enamus turgudel, samuti taastusid hinnad. HoReCa oli suletud ka paljudes teistes riikides, sh Euroopas ja Aasias, kuhu ekspordime oma tooteid. Positiivse märgina on näha, et nõudlus ja hinnad on taastunud, kuid kaugematesse riikidesse on transport endiselt raskendatud. Jaemüügis nägime kasvu, kuna tarbijad ostsid rohkem poodidest.

COVID-19 kriis muutis väga volatiilseks nii lõhe- kui forellihinnad, mis langesid ca 30% võrreldes eelmise perioodiga. Eelkõige mõjutas see värske kala hulgimüügi käivet ning hindasid, samas nõudluse osas me ei näinud mingit tagasilööki. Vastupidi, oleme just Balti riikides suurendanud enda osakaalu jaekettides värske kala hulgimüügis. Positiivsena võib välja tuua, et hoolimata tooraine hinna suurest langusest, oleme suutnud oma toodete hinnataset hoida, sh suitsutatud toodete osas, võrreldes eelmise aastaga. PRFoodsi tunnustuseks tuleb öelda, et kõik meie tehased on töötanud ilma katkestusteta kogu kriisi ajal. Samuti oleme suutnud kasvatada oma müügimahte jaekettides, eriti just Balti riikides nii värske kala hulgimüügi kui suitsutatud toodete osas. Arvestada tuleb, et OECD hinnangul on turismisektori vähenemine COVID-19 tõttu 45-70% ning HoReCa täismahus taastumist me kindlasti ei näe 2020/2021 aasta jooksul. PRFoods võttis juba varasemalt suuna suurendamaks oma toodete osakaalu jaekettides, seda nii värske kala hulgimüügis ning turuosa laiendamises. Samuti näeme turuosade konsolideerumist tugevamate tegijate kätte.



PRFoods on saanud ka COVID-19 kriisitoetusi tööjõu kulu kompenseerimiseks. Samuti oleme operatiivselt vähendanud oma kulubaasi. Tunnustada tuleb Eesti, Soome ja Suurbritannia valitsusi kiirete toetusmeedete väljatöötamisel tööstuste jaoks. Arvestades, et toiduainetetööstused on strateegilise tähtsusega, oleme me valmistunud ka võimalikeks järgnevateks pandeemialaineteks. Juhul, kui COVID-19 uus laine Euroopas ja Aasias ei saa olema sama drastiline nagu sel kevadel, oleme optimistlikud tuleva majandusaasta osas. Suuremad investeeringud, sh osade tehaste automatiseerimiseks on töös ning tootearenduselt on tulemas uusi tooteid nii Euroopa kui teistele jaeturgudele. Suurbritannias toimunud Brexit on andnud mõningase eelise kodumaistele tootjatele, sh John Ross Jr-le ning juba täna on näha positiivsed mõjusid, sh kasumlikkusele, kuna jaeketid eelistavad kohalikke tootjaid tarnekindluse pärast. Samas näeme Soomes konkurentsi tihenemist, kuna eksportturgude languse tõttu on paljud tootjad suunanud oma fookuse koduturule. Meie tugevuseks ja eeliseks koduturgudel on oma kalakasvatused, mis annavad eriti forelli osas konkurentsieelise võrreldes teiste tootjatega. Oleme suurt rõhku pannud kalakasvatuste arendamisele Eestis, kus see võiks olla riiklikult oluline ja strateegiline tegevusvaldkond“.



Majandusaasta 4. kvartalis langes käive nii värske kui suitsutatud kala tooterühmade lõikes. Majandusaasta kokkuvõttes jäi kala ja kalafilee tooterühma käive eelmise majandusaastaga samale tasemele ning moodustas kogu tooteportfellist 46% (12k 2018/2019: 42%). Suitsutatud toodete müügikäive vähenes 18,4%, mistõttu langes ka osakaal kogu portfellist 38%-ni (12k 2018/2019: 43%).

Käive toodete lõikes, mln EUR 4kv 19/20 4kv 18/19 Muutus, EUR Muutus, % 12k 19/20 12k 18/19 Muutus, EUR Muutus, % Kala ja kalafilee 7,28 9,14 -1,86 -20,3% 35,97 35,88 0,09 0,3% Kuum- ja külmsuitsutatud tooted 6,05 9,06 -3,00 -33,2% 30,13 36,92 -6,78 -18,4% Muud kalatooted 1,77 3,20 -1,43 -44,7% 12,18 12,60 -0,42 -3,3% Muu käive 0,00 0,02 -0,02 -95,8% 0,06 0,21 -0,15 -72,9% Kokku 15,11 21,42 -6,31 -29,5% 78,34 85,61 -7,26 -8,5%

Kliendigruppide lõikes oli 4.kvartali jaekettide müügikasv 7,3% ning HoReCa ja hulgimüügi sektoris oli müügi vähenemine vastavalt 65,0% ja 49,6%. Majandusaasta kokkuvõttes toimus suurim käibe vähenemine HoReCa sektoris – 16,1%.

Käive kliendigrupiti, mln EUR 4kv 19/20 4kv 18/19 Muutus, EUR Muutus, % 12k 19/20 12k 18/19 Muutus, EUR Muutus, % Jaeketid 9,24 8,61 0,63 7,3% 33,52 36,28 -2,76 -7,6% Hulgimüük 3,70 7,34 -3,64 -49,6% 25,69 28,22 -2,53 -9,0% HoReCa 1,81 5,17 -3,36 -65,0% 16,72 19,92 -3,20 -16,1% Muu käive 0,36 0,30 0,06 21,8% 2,41 1,18 1,22 103,5% Kokku 15,11 21,42 -6,31 -29,5% 78,34 85,61 -7,26 -8,5%

Kolme suurema sihtturu käive majandusaasta neljandas kvartalis oli 12,74 miljonit eurot ja see moodustas 84,3% kogukäibest võrreldes eelmise aasta sama perioodi käibega 19,22 miljonit eurot ja osakaaluga 89,7%. Märkimisväärselt on suurenenud müük Lätti.

Käive riigiti, mln EUR 4kv 19/20 4kv 18/19 Muutus, EUR Muutus, % 12k 19/20 12k 18/19 Muutus, EUR Muutus, % Soome 9,69 14,99 -5,31 -35,4% 50,86 59,83 -8,97 -15,0% Suurbritannia 1,65 2,84 -1,19 -41,9% 10,35 12,09 -1,74 -14,4% Eesti 1,40 1,38 0,02 1,5% 7,02 5,77 1,25 21,7% Läti 1,34 0,54 0,80 149,3% 4,59 1,84 2,75 149,9% Muud riigid 1,03 1,66 -0,64 -38,2% 5,52 6,08 -0,57 -9,3% Kokku 15,11 21,42 -6,31 -29,5% 78,34 85,61 -7,26 -8,5%

