(UPM, Helsinki, 16.7.2020 klo 11:00) – UPM lopettaa tänään pysyvästi tuotannon Chapellen sanomalehtipaperitehtaallaan Grand-Couronnessa Ranskassa. Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa päättyivät 15.6.2020. Neuvottelut käytiin Ranskan lakien mukaisesti ja ne saivat Ranskan viranomaishyväksynnän 15.7.2020.



Tehtaan sulkeminen vaikuttaa 228 ihmiseen. UPM tarjoaa henkilöstölleen tukea lieventääkseen tehtaan sulkemisesta ja työpaikkojen menetyksestä aiheutuneita vaikutuksia.

Chapellen sulkeminen vähentää UPM:n vuosittaista sanomalehtipaperikapasiteettia 240 000 tonnia.



“Aloitimme aktiivisen myyntiprosessin ja keskustelut tehtaasta kiinnostuneiden tahojen kanssa sen jälkeen, kun julkistimme syyskuussa aikomuksemme myydä Chapellen. Emme valitettavasti ole kuitenkaan saaneet sitovaa ostotarjousta tehtaasta. Päätimme siksi sulkemisesta samalla, kun teimme tiivistä yhteistyötä henkilöstön edustajien kanssa henkilöstövaikutusten vähentämiseksi. Olemme jatkossakin sitoutuneita myymään tehtaan, mikäli saamme siitä tyydyttävän tarjouksen,” sanoo Anu Ahola, joka vastaa UPM Communication Papersin News & Retail -liiketoiminnasta.

UPM kirjaa rakennejärjestelykuluina yhteensä 78 miljoonaa euroa, josta 61 miljoonaa euroa kassakustannuksina. 45 miljoonaa euroa kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä ensimmäisellä neljänneksellä 2020 ja 33 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä 2020. Toimenpiteet tuovat noin 30 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Lisätietoa:

Tehtaanjohtaja Jean Kubiak, UPM Chapelle, +33 614888577 tai +33 663677511.

UPM, Mediasuhteet

ma-pe 9:00-16:00

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM Chapelle

UPM Chapelle valmistaa sanomalehtipaperia. Tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 240 000 tonnia. Tehtaalla on yksi paperikone. Tehdas sijaitsee Grand Couronnessa, Ranskassa ja se työllistää 228 henkilöä.

About UPM Communication Papers

UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papers:​in pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 7 700 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi