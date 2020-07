(UPM, Helsinki, 16.07.2020 à 11h00 EET) - UPM cessera aujourd'hui définitivement les activités de production de l’usine de papier journal de Chapelle-Darblay située à Grand-Couronne (France). Le processus de consultation des représentants du personnel s'est achevé le 15 juin 2020 conformément à la législation française et a été validé par l’administration française du Travail le 15 juillet 2020.



Cette fermeture concerne 228 salariés. UPM proposera un accompagnement adapté aux collaborateurs concernés pour limiter les conséquences sociales des suppressions de postes liées à la fermeture de l'usine.

Au terme de cette fermeture, UPM va réduire de 240 000 tonnes au total sa capacité de production de papier journal.

« Après qu'UPM ait annoncé son intention de vendre l’usine de Chapelle-Darblay en septembre dernier, nous avons activement recherché des repreneurs et étions en discussion avec plusieurs parties intéressées. Toutefois, nous n'avons reçu aucune offre ferme de la part d'acheteurs potentiels. En conséquence, nous sommes contraints de fermer l'usine, tout en poursuivant le travail entamé avec les partenaires sociaux pour atténuer les conséquences sociales de cette réorganisation pour les salariés. Nous demeurons déterminés à céder les actifs de l'usine si nous recevons une offre appropriée », déclare Anu Ahola, Senior Vice-Président, News & Retail, UPM Communication Papers.

UPM a enregistré un montant total de 78 millions d’euros au titre des coûts de restructuration, dont 61 millions d'euros au comptant. 45 millions d'euros ont été comptabilisés comme éléments affectant la comparabilité au premier trimestre 2020 et 33 millions d'euros au deuxième trimestre 2020. Cette mesure permettra de réaliser des économies annuelles d'environ 30 millions d’euros.

Pour davantage d’information, merci de contacter:

Jean Kubiak, General Manager, UPM Chapelle-Darblay, (via l’agence Pyksis: tel. +33 6 14 88 85 77 or +33 6 63 67 75 11)

UPM, Media Relations

Mon-Fri 9:00-16:00 EET

Tel. +358 40 588 3284

media@upm.com

A propos d’UPM Chapelle-Darblay

UPM Chapelle-Darblay fabrique du papier journal avec une capacité annuelle de 240 000 tonnes. Située à Grand Couronne, en France, l’usine emploie actuellement 228 personnes et exploite une machine à papier.

A propos d’UPM Communication Papers

UPM Communication Papers est le premier producteur de papiers graphiques au monde, offrant une large gamme de produits destinés à la publicité et la publication, ainsi qu'aux activités bureautiques professionnelles ou particulières. Les papiers haute performance et les services proposés par UPM apportent de la valeur ajoutée aux activités de nos clients, tout en répondant aux critères de responsabilité environnementale et sociale les plus exigeants. UPM Communication Papers, dont le siège est en Allemagne, emploie environ 7 700 personnes. Plus d'informations sur UPM Communication Papers et ses produits sur www.upmpaper.com