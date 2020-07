Aix-en-Provence, le 16 juillet 2020 (18h)

HIGHCO : T2 2020 EN REPLI DE 21,6 % ; S2 2020 ATTENDU AVEC UNE BAISSE SUPERIEURE A 5% (MB)

Point de contexte : impacts de l’épidémie sur les activités du Groupe

Baisse d’activité au T2 moins forte qu’attendue grâce à un rebond en juin de +2,7% (MB)

Marge brute (MB) T2 2020 (1) de 19,63 M€ en repli de 21,6% à données publiées et à PCC (2) .

de 19,63 M€ en repli de 21,6% à données publiées et à PCC . MB S1 2020 (1) de 40,42 M€ en baisse de 16,1% à données publiées et à PCC (2) .

de 40,42 M€ en baisse de 16,1% à données publiées et à PCC . Meilleure résistance du Digital, en particulier du Mobile : T2 PCC à -10,8% ; S1 PCC à -9,4%.

Baisse en France moins forte qu’attendue (rebond en juin de +7,0%) : T2 PCC à -15,9% ;

S1 PCC à -14,8%.

S1 PCC à -14,8%. Forte baisse à l’International : T2 PCC à -38,0% ; S1 PCC à -20,3%.

Résultats semestriels 2020

Repli attendu du RAO ajusté (3) avec une marge opérationnelle ajustée (3) de l’ordre de 17%.

avec une marge opérationnelle ajustée de l’ordre de 17%. Obtention du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 30 M€, non utilisé à date.

Cash brut, excluant le PGE et hors ressource nette en fonds de roulement, de l’ordre de 10 M€ à fin juin 2020 contre 7,8 M€ à fin mars 2020 (10,6 M€ à fin décembre 2019).

S2 2020 attendu avec un repli d’activité supérieur à 5%

Marge brute (en M€)(1) 2020 2019 publié 2019 PCC(2) Variation

2020 / 2019 publié Variation

2020 / 2019 PCC(2) T1 20,79 23,17 23,17 -10,3% -10,3% T2 19,63 25,03 25,03 -21,6% -21,6% Total S1 40,42 48,20 48,20 -16,1% -16,1%

(1) Procédures d’examen limité des Commissaires aux Comptes en cours.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(3) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors coût des plans d’attribution gratuite d’actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.





Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Après des mois d’avril et de mai fortement impactés par une situation sanitaire et économique sans précédent, les activités du Groupe ont bénéficié en juin du rebond lié au déconfinement, permettant à HighCo d’afficher un T2 avec un repli moins fort qu’attendu. Je suis fier de nos managers et collaborateurs qui ont su réagir avec agilité pour continuer à accompagner nos clients face aux nouveaux enjeux qu’ils rencontrent. Impactés par la crise et face aux changements profonds de consommation, les marques et distributeurs vont être amenés à réduire et réorienter leurs dépenses en communication, impactant notre activité au S2. Dans ce contexte, le Groupe accélère le développement de ses solutions de digitalisation de la promotion. »

POINT DE CONTEXTE : IMPACTS DE L’EPIDEMIE SUR LES ACTIVITES DU GROUPE

L’épidémie a eu un impact significatif sur l’ensemble des clients du Groupe se répercutant sur ses activités au S1 2020 :

Grandes surfaces spécialisées (GSS), environ 20% des activités du Groupe : arrêt ou report des campagnes de communication ou d’activation in-store dus à la fermeture des magasins pendant toute la durée du confinement.

Grandes surfaces alimentaires (GSA) et marques de grande consommation : concentration des investissements et des ressources sur les fondamentaux du commerce : l’approvisionnement en marchandises, la logistique d’acheminement, la gestion de la main d’œuvre en magasin ; fréquentation des magasins guidée par la proximité géographique et la richesse de l’assortiment entraînant une baisse de la fréquence des courses.



Dans ce contexte :

diminution des campagnes de communication et de promotion in-store et drive to store, accès aux magasins alimentaires rendus par ailleurs difficiles pour les merchandisers et arrêt des prestations d’impression, limitant les activités de médias in-store ;

très forte augmentation de la fréquentation des sites de drive alimentaires qui, saturés, ont momentanément supprimé ou limité les displays media ;

développement des solutions digitales mobiles permettant une bonne résistance des activités liées aux applications mobiles et push SMS.

BAISSE D’ACTIVITE AU T2 MOINS FORTE QU’ATTENDUE GRACE A UN REBOND EN JUIN

Comme anticipé, les mesures prises par les autorités pour limiter la propagation de l’épidémie de COVID-19 ont fortement touché notre activité en avril (-41,9%) et mai (-31,4%). Le repli observé au T2 ressort cependant moins fort qu’attendu grâce au rebond lié au déconfinement en juin (+2,7%). La marge brute du Groupe s’est ainsi contractée de 21,6% à 19,63 M€ au T2 2020.

Le Digital confirme sa meilleure résistance et affiche une baisse limitée à 10,8% PCC. La part du Digital dans les activités du Groupe progresse fortement pour atteindre 63,9% sur le trimestre (56,2% publié au T2 2019).

Ainsi, les activités de HighCo au S1 2020 s’affichent en retrait de 16,1% à 40,42 M€.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires du Groupe au S1 2020 s’élève à 73,4 M€.





France : baisse moins forte qu’attendue

FRANCE Marge brute (en M€) Variation 2020 / 2019 % Marge brute globale 2020 2019 publié Publié PCC T1 15,30 17,70 -13,6% -13,6% 73,6% T2 15,66 18,62 -15,9% -15,9% 79,8% S1 30,95 36,33 -14,8% -14,8% 76,6%

En repli de 15,9% à 15,66 M€, la France affiche une marge brute meilleure qu’attendue au T2 2020 ; les effets de la crise sur l’activité étant limités par un bon mois de juin (+7,0%). Le S1 2020 s’affiche ainsi en baisse de 14,8%, la France représentant sur le semestre 76,6% de la marge brute du Groupe. Si toutes les activités affichent une baisse, certaines, comme les activités Mobile, résistent mieux sur la période.

International : forte baisse au T2

INTERNATIONAL Marge brute (en M€) Variation 2020 / 2019 % Marge brute globale 2020 2019 publié Publié PCC T1 5,49 5,47 +0,5% +0,5% 26,4% dont Benelux 5,18 5,18 +0,0% +0,0% 24,9% T2 3,97 6,41 -38,0% -38,0% 20,2% dont Benelux 3,73 6,14 -39,2% -39,2% 19,0% S1 9,47 11,87 -20,3% -20,3% 23,4% dont Benelux 8,91 11,32 -21,3% -21,3% 22,0%

Comme anticipé, l’International affiche une forte baisse de 38,0% au T2 2020. Au Benelux, après un T1 stable, bénéficiant de mesures strictes de confinement plus tardives, le T2 s’affiche en très fort repli de 39,2% à 3,73 M€, avec des activités in-store fortement impactées.

Sur le semestre, les activités à l’International se contractent ainsi de 20,3% à 9,47 M€ et représentant 23,4% de la marge brute du Groupe.

RESULTATS SEMESTRIELS 2020

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, le Groupe anticipe un fort repli du RAO ajusté(3) avec une marge opérationnelle ajustée(3) de l’ordre de 17% (RAO ajusté(3) S1 2019 : 12,72 M€ ; marge opérationnelle ajustée(3) S1 2019 : 26,4%).

A fin juin 2020, le cash brut estimé, hors PGE et ressource nette en fonds de roulement, est de l’ordre de 10 M€ contre 7,8 M€ à fin mars 2020 (10,56 M€ au 31 décembre 2019). L’excédent net de trésorerie estimé, incluant donc la ressource en fonds de roulement des activités DATA, est de l’ordre de 72 M€ au 30 juin 2020 contre 62,38 M€ au 31 décembre 2019.

La publication des résultats semestriels 2020 aura lieu le mercredi 26 août prochain (après la clôture des marchés). Une conférence téléphonique (analystes) se tiendra le jeudi 27 août.





S2 2020 ATTENDU AVEC UN REPLI D’ACTIVITE SUPERIEUR A 5%

Compte tenu des éléments sanitaires et économiques connus à date ainsi que des perspectives d’activité attendues sur les prochains mois, HighCo devrait être impacté au S2 2020 et afficher un repli d’activité supérieur à 5%. Un impact qui devrait affecter aussi bien la France que l'International, mais un repli plus ou moins marqué en fonction des activités. Ainsi, les activités Mobile pourraient maintenir la tendance positive observée ces dernières semaines.

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

