– Das Upgrade stellt die Cloud-Infrastruktur von TrueCommerce noch stärker in den Vordergrund, um die stetig wachsende Nachfrage nach digitaler Transformation und Unified-Commerce-Plattformen der nächsten Generation zu erfüllen –

PITTSBURGH, July 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Lösungen im Bereich der Konnektivität und Integration von Handelspartnern, kündigt die TrueCommerce Foundry-Plattform 2.0 an – die neueste Version seiner cloudbasierten Infrastruktur- und Produktentwicklungslösung. Das aktualisierte Angebot ermöglicht es Unternehmen, ihre Strategien zur digitalen Transformation optimal zu nutzen, um vielseitige, effektive Unified-Commerce-Hubs zu entwickeln, mit denen sie Geschäfte in jede Richtung abwickeln können.

„Es ist offensichtlich, dass die Pandemie die Notwendigkeit der digitalen Transformation in der Cloud gesteigert hat“, so Ross Elliott, President von TrueCommerce. „Mit der Einführung der TrueCommerce Foundry-Plattform 2.0 haben unsere Kunden und Partner Zugang zu den innovativsten Technologien und Funktionen auf dem Markt, die sie auf diesem Weg unterstützen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Foundry 2.0 in Verbindung mit neuen Versionen der zugehörigen Anwendungen völlig neuartige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden schaffen wird.“

Zu den neuen Vorteilen der TrueCommerce Foundry-Plattform 2.0 gehören:

Höhere Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit durch die Verwendung von Container-Tools wie Docker und Kubernetes

Verbesserte Konfigurierbarkeit und Flexibilität mit einer fortschrittlichen Micro-Services-Architektur

Dynamische Erweiterbarkeit basierend auf der API-First-Architektur von Foundry und den zugehörigen Anwendungen

Kürzere Amortisierungszeit durch neue Self-Service-Tools und die eingebettete TrueCommerce University mit geführten Tutorials

Elliott weiter: „Die Foundry-Plattform 2.0 bietet unseren Stakeholdern einen enormen Mehrwert. Doch wovon unsere Kunden unseres Erachtens besonders profitieren werden, sind die neuen Versionen der Apps, die die Funktionen der Plattform nutzen, um den Herausforderungen der sich schnell ändernden Multi-Channel-Umgebung von heute gerecht zu werden.“

Die Plattform baut auf dem Global Commerce Network von TrueCommerce auf, das mehr als 92.000 angeschlossene Händler, Distributoren und Logistikdienstleister umfasst. Als Anbieter von Fully-Managed-Services übernimmt TrueCommerce den Onboarding-Prozess neuer Handelspartner sowie die laufende Verwaltung von handelspartnerspezifischen Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen, um eine kontinuierliche Compliance zu gewährleisten.

Über TrueCommerce

TrueCommerce bietet die umfassendste Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten Lieferkette zu vernetzen, indem es alles von EDI über das Bestandsmanagement bis hin zum Fulfillment, zu digitalen Storefronts und Marktplätzen, zu Ihrem Geschäftssystem und zu allem, was sonst noch kommen mag, integriert. Um in dem dynamischen globalen Marktumfeld von heute führend zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Aber allzu oft ist dies gleichbedeutend mit zu vielen Lösungen und zu hohem Integrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, besser vernetzt, besser unterstützt und besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen – vom Startup bis zum globalen Fortune 100 aus den verschiedensten Branchen – auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

