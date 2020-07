- La mise à niveau suralimente l'infrastructure cloud de TrueCommerce, afin de répondre à la demande sans cesse croissante pour la transformation numérique et les plateformes de commerce unifié de nouvelle génération -

PITTSBURGH, 21 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, fournisseur mondial de solutions de connectivité et d'intégration pour les partenaires commerciaux, a annoncé la sortie de la plateforme TrueCommerce Foundry 2.0, la dernière version de sa solution de développement de produits et d'infrastructures basée sur le cloud. L'offre améliorée permet aux organisations de tirer le meilleur parti de leurs stratégies de transformation numérique, afin de créer des pôles de commerce unifié polyvalents et efficaces qui leur permettent de faire des affaires tous azimuts.

« Il est évident que la pandémie a accéléré le besoin de transformation numérique dans le cloud », a déclaré Ross Elliott, président de TrueCommerce. « Avec la sortie de la plateforme TrueCommerce Foundry 2.0, nos clients et partenaires ont accès à la technologie et aux capacités les plus innovantes du marché pour les accompagner dans ce processus. Je suis convaincu que Foundry 2.0, associée à de nouvelles versions de ses applications associées, offrira de nouveaux niveaux d'avantage concurrentiel pour notre communauté de clients. »

Les nouveaux avantages de la plateforme TrueCommerce Foundry 2.0 incluent :

Une plus grande évolutivité et résilience grâce à l'utilisation d'outils de conteneurisation tels que Docker et Kubernetes

Une configuration et une flexibilité améliorées avec une architecture de micro-services avancée

Une extensibilité dynamique basée sur une architecture donnant la priorité aux API à la fois de la plateforme Foundry et des applications associées

Amélioration du retour sur investissement grâce à de nouveaux outils en libre-service et à l'université TrueCommerce intégrée avec des tutoriels guidés

M. Elliott a ajouté : « Alors que la plateforme Foundry 2.0 offre à nos parties prenantes une valeur inestimable, nous sommes convaincus que ce que notre communauté de clients trouvera le plus bénéfique, ce sont les nouvelles versions des applications qui tirent parti des capacités de la plateforme pour relever les défis actuels de l'environnement multicanal en rapide évolution. »

La plateforme s'appuie sur le réseau de commerce mondial TrueCommerce, qui compte plus de 92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques pré-connectés. En tant que véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère le processus d'intégration des nouveaux partenaires commerciaux et assure la gestion courante des modifications de mappage et d'étiquetage spécifiques à chaque partenaire, afin de garantir une conformité continue.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : TrueCommerce Foundry

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne d'approvisionnement, en intégrant tout, de l'EDI à la gestion des stocks, en passant par le traitement des commandes, les vitrines et marchés numériques, votre système commercial et les étapes suivantes. Pour rester en tête sur le marché mondial dynamique d'aujourd'hui, les entreprises doivent pouvoir exercer leurs activités dans de nombreuses directions différentes à la fois. Mais souvent, cela signifie avoir recours à trop de solutions et de montages. Depuis des décennies, TrueCommerce aide les entreprises à être plus connectées, mieux soutenues et mieux préparées pour l'avenir. C'est pourquoi des milliers d'entreprises, des startups aux entreprises du classement Fortune 100, dans différents secteurs, nous font confiance.

TrueCommerce : Faites des affaires tous azimuts

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.truecommerce.com .

Contact pour les médias

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1 703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com