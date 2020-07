July 21, 2020 12:06 ET

● SIA “Tonus Elast” valdes priekšsēdētaja amatā ievēlēts Jevgenijs Fedjaņins



● SIA “Latvijas aptieka” valdes priekšsēdētājas amatā iecelta līdzšinējā valdes locekle Marina Serpova

AS “Olainfarm” valde ir ievēlējusi meitas uzņēmuma “Tonus Elast” valdes priekšsēdētāja amatā Jevgeniju Fedjaņinu un “Latvijas aptiekas” valdes priekšsēdētājas amatā ievēlēta līdzšinējā valdes locekle Marina Serpova. Tāpat no SIA “Tonus Elast” valdes atsaukta Dace Mihņenoka un Dzianis Panou, savukārt SIA “Latvijas aptieka” amatu valdē atstājis Ilmārs Pajuste. Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs: “Vēlos teikt lielu paldies I. Pajustes kungam, D. Mihņenoka kundzei un Dz. Panou kungam par ieguldījumu uzņēmumu attīstībā.”

“Mūsu mērķis ir turpināt stiprināt meitas uzņēmumu “Tonus Elast” un “Latvijas Aptieka” vadības komandu un virzīt Olainfarm grupu pretī ilgtspējīgai un stabilai attīstībai. Koncerna darbības kvalitātes dzinējspēks ir pieredzējuši eksperti ar globālu skatu. Ilgtermiņā vēlamies virzīties uz vienotu pārvaldības praksi visos grupas uzņēmums, un ienest jaunu vēsmu uzņēmumu attīstībā. Attiecībā uz “Tonus Elast” mums ir ambiciozi plāni izaugsmei, nodrošinot spēcīgu komandu un mērķtiecīgi turpinot uzlabot pašreizējos rezultātus, sasniedzot jaunus noieta tirgus, tai skaitā Eiropā, Arābijas pussalā, Āzijā un Dienvidamerikā un attīstot jaunus produktus. Tāpat plānojam sasniegt jaunus klientus izmantojot arī digitālos tirdzniecības kanālus. Arī “Latvijas Aptieka” ir stabilas pozīcijas mūsu mājas tirgū,” saka Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Jevgenijs Fedjaņins ir pieredzējis komercijas jomā, iepriekš ieņēmis vairākus vadošus amatus Latvijā un ārzemēs. No 2016. līdz 2019. gadam darbojies komercdirektora un valdes locekļa amatā Orkla Confectionery & Snacks Latvia, strādājot ar tādiem Latvijā un pasaulē populārām produktu grupām kā Laima, Taffel, Selga un citiem. Attīstījis spēcīgas komandas vadības prasmes atbilstoši mūsdienīgiem nozares standartiem. Veiksmīgi īstenojis daudzfunkcionālus un starptautiskus projektus. Guvis nozīmīgu pieredzi arī tādās starptautiski pazīstamās kompānijās kā Monster Energy Europe un Nestlé Baltics.

Marina Serpova “Latvijas aptieka” valdē darbojas kopš 2020. gada marta. M. Serpovai ir 18 gadu pieredze kā finanšu direktorei, kā arī uzņēmumu vadībā un finanšu pārvaldībā dažādās nozarēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņas darba pienākumos līdz šim attīstījusi prasmes komandas vadībā un motivācijas veicināšanā, finanšu un grāmatvedības jautājumos.

J. Fedjaņinam un M. Serpovai nav "Olainfarm" akciju, kā arī kapitāldaļas un amati citos uzņēmumos.

“Tonus Elast” ražo augstas kvalitātes elastīgos medicīniskos izstrādājumus, un tajā darbojas pieredzējusi komanda. 2020. gada septembrī uzņēmumam ir 25 gadi!

"Olainfarm" piederošajā aptieku tīklā "Latvijas aptieka" 2019. gadā darbojās 68 aptiekas 20 Latvijas pilsētās.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

