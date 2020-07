Après l’Asie pacifique et l’Europe, Atos continue de soutenir Ørsted dans ses objectifs en matière d'énergies renouvelables aux États-Unis

Paris, France et Irving, Texas, Etats-Unis – Le 22 juillet 2020 - Atos , leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par Ørsted , leader international de parcs éoliens offshore et " entreprise la plus durable au monde ", pour mettre en œuvre des solutions de communication critiques1 afin d'aider Ørsted dans son objectif de fournir une énergie propre et fiable à destination des habitants de la côte Est des États-Unis.

Grâce à sa forte présence aux États-Unis, Atos répond aux exigences de la société Ørsted. Atos soutient déjà le leader de l'éolien offshore dans la région Asie pacifique et en Europe, et ce nouvel accord est une reconnaissance supplémentaire de l'expertise d'Atos dans les communications critiques.

Dans le cadre de ce contrat, Atos sera responsable de l'ensemble de la chaîne de valeur des communications critiques : de l'ingénierie et de la conception à l'installation, aux essais et à la mise en service, en passant par une assistance de maintenance sur 5 ans. La solution comprendra les éléments suivants :

- Système de radio mobile professionnel,

- Système de communication maritime et aérien,

- Système de suivi maritime et aérien,

- Liaisons micro-ondes,

- Gestion du réseau

- Système de répartition vocale

"Nous sommes fiers de soutenir Ørsted dans sa production d'électricité verte et dans la sécurisation de ses éoliennes offshore aux États-Unis, en plus de ses parcs en Europe et en Asie. Nos experts en communications critiques s'efforcent constamment de fournir les meilleurs services à Ørsted. C'est sur cette base de confiance et d'excellence que nous renforçons notre relation de long terme", déclare Cyril Dujardin, SVP, Directeur des activités ‘Mission Critical Systems’ chez Atos. "Atos place la sécurité et la décarbonation au cœur de son approche commerciale, avec des engagements forts, et est fier de soutenir les entreprises qui ont choisi de développer les énergies renouvelables".

Les deux sociétés ont signé un accord exclusif qui couvre les projets actuels et futurs de parcs éoliens offshore de Ørsted dans la région des États-Unis.

Pour plus d'informations sur les solutions de communication critiques d'Atos : https://atos.net/en/solutions/critical-communications-systems-ccs .

A propos d’Atos :

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Basées sur la technologie TETRA

