北京, July 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国背景留学服务行业协会 BOSSA 和位于美国的高增长垂直行业支付公司 Flywire （飞汇） 今天宣布建立新的战略合作伙伴关系。这项合作扩展了中国留学生获取Flywire跨境支付服务的范围，同时为招生代理、学校和学生提供安全可靠的国际学费支付渠道。



在另一项公告中，Flywire还宣布对其数字支付平台进行了新的改进，以更好地为世界各地的招生代理和教育机构提供服务。

BOSSA（北京留学服务行业协会）是一家政府支持的非营利组织，为中国各地作为其会员的留学招生代理机构提供支持。Flywire是世界各地学生和教育机构的首选支付服务供应商。其解决方案让机构能够为学生提供高度定制、方便且安全的在线支付体验（按学校、国家和币种定制），同时还能加速资金流动、简化对账并精简运营费用。Flywire提供的解决方案还支持创建定制支付计划，为学生和家庭提供更大的灵活性。

Flywire与中国的留学招生代理机构有着长期合作关系，而中国是世界各地大学的主要国际学生来源国。BOSSA在招生和为留学生提供服务方面发挥着关键作用，其300余个会员代理机构每年负责招收和提供咨询的学生约占中国留学生总人数的三分之二。

近年来，国际学生成为了不法分子欺诈活动的目标。自称代表学校的假冒机构骗取学生家庭的信任，在收取学费之后便消失，给学生和学校造成极大难题。BOSSA和Flywire在过去12个月就这一问题进行了合作，在中国的大学和学生中提升认识，并提供值得信赖的支付渠道。

“Flywire提供最先进的跨境支付技术和服务，”BOSSA发言人Jon Santangelo表示，“我们很高兴将其推荐给中国的教育机构以及整个中国国际教育行业。他们在高等教育领域所达到的诚信水平对于中国的招生代理机构而言将是一个重要的差异化因素。”

Flywire教育执行副总裁Sharon Butler表示：“没有任何一家机构比BOSSA更了解中国的国际教育行业。他们一直是杰出的合作伙伴，我们期待着扩大这一合作，与中国的学生、教育代理和行业专业人士建立更加牢固、更有意义的关系。”

关于Flywire（飞汇）

Flywire是一家深受世界各地机构信任的高增长垂直行业支付公司，为客户最为重要的时刻提供服务支持。与其他公司不同，Flywire已证明能够为提供高价值服务的组织解决针对垂直行业的支付和应收账款问题。无论是在教育、医疗、旅行还是技术领域，Flywire都拥有针对垂直行业的深入见解和技术，使其客户得以优化支付体验，解决运营问题。迄今为止，Flywire已经为全球2000多家机构处理了总额超过160亿美元的支付。该公司的总部位于美国马萨诸塞州波士顿，在世界各地设有办事处。更多信息，请访问 https://www.flywire.com/zh/ 。也可通过 Twitter 、 LinkedIn 和 Facebook 关注Flywire。

关于BOSSA

北京留学服务行业协会（BOSSA）是一家政府支持的非营利组织。会员包括300余家合格的公私企业国际教育代理机构，以及1500多名经认证的个人顾问，为中国学生海外留学提供咨询或服务。BOSSA成立于2004年，是与中国政府部门相关联的一家机构。作为独立管理的组织，BOSSA及其下属的COSSA是中国留学招生专业服务的专属协会。该协会是会员制非营利组织，由留学代理、教育代理和学院机构组成，其总部设于北京；如需了解更多信息，请访问 www.bossacn.org ，并通过 LinkedIn 关注其最新资讯。