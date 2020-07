Communiqué sur le CA du 1er semestre (30/06/20)

UNE ACTIVITE EN RETRAIT DANS UN CONTEXTE SANS PRECEDENT

Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2020 2019 Vins Services Total Vins Services Total Var 1er Semestre 119,7 1,9 121,6 128,0 2,5 130,5 -6,85 %

Activité et perspectives :

En sus de la taxe Trump de 25% aux US et des difficultés des vins français en Chine rencontrées dès 2019, AdVini est impacté par la crise sanitaire, en particulier à la suite de la fermeture pendant plusieurs mois de toute la restauration et des réseaux sélectifs dans le monde ainsi que par le lock down complet des ventes de vins en Afrique du Sud.

Face à ce choc massif, AdVini démontre la pertinence de son business modèle, son agilité, et sa résilience.

En effet, notre chiffre d’Affaires affiche sur le semestre une baisse de 6,85 % à périmètre constant, diminution certes significative mais relative compte tenu du contexte, et bien meilleure que le marché. D’évidence, la diversification des gammes produits, des régions viticoles et des zones géographiques permet une résistance plus forte en cas de crise majeure.

De même, l’organisation décentralisée mais parfaitement coordonnée par la holding accélère l’exécution et souligne l’agilité et la capacité d’adaptation des équipes d’AdVini. Elle se traduit sur le premier semestre 2020 par une baisse très significative des coûts permettant le maintien d’une performance opérationnelle et financière satisfaisante.

Si l’activité du mois de juin a été particulièrement soutenue et en très forte hausse, AdVini et toutes ses équipes restent mobilisés sur le second semestre pour faire face, avec le même esprit, au contexte très incertain et dégradé qui règne dans de nombreux pays.

AdVini

Avec 2.235 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf du Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy en Bourgogne, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, et Stellenbosch Vineyards.

