Chiffre d’affaires S1 2020 : 6,8 M€

+ 15,5% par comparaison avec le CA S1 2019 publié

Baisse de 25,8% du CA à périmètre constant (y compris activités cédées)

Dardilly, 29 juillet 2020

En K€ S1 2018 S1 2019 S1 2020* Chiffre d’affaires 5 206 5 893 6 804

* Chiffres provisoires non encore audités

D’un point de vue strictement comptable, le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2020 progresse de + 15,5% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Néanmoins, ces chiffres doivent être corrigés des effets de périmètre de consolidation qui sont intervenus durant la période, notamment de l’entrée dans le Groupe au 1er juin 2019 des entités ATM.

Parallèlement, il convient de tenir compte des cessions réalisées ou en cours de finalisation, notamment celle de la société Hydrogéosphère, effective au 30 juin 2020.

En tenant compte des différents effets de paramètre, le CA « corrigé » du 1er semestre 2020 s’établirait à 6 493 K€, en recul de 25,8% par rapport au 1er semestre 2019.

Commentaires sur l’activité du 1er semestre

D’une manière générale, l’activité a été impactée par les effets négatifs de la crise sanitaire et les périodes de confinement instaurées dans la plupart des pays.

Le pôle « Solutions professionnelles » (13,3% du CA) :

Le chiffre d’affaires lié à ce premier pôle a été lourdement pénalisé par la situation générale, avec un recul de 44,8% de l’activité, malgré une bonne résistance de l’activité Rocketmine en Afrique (- 17,3%).

Les déploiements sur site des premiers systèmes ISS Spotter (Sécurité) et CountBot (inventaire) ont dû être différés, tant du fait de perturbations d’approvisionnement au niveau de la production qu’en liaison avec les restrictions drastiques de déplacements, en France à l’étranger. Une amélioration de la situation est espérée pour la deuxième partie de l’année, ce qui aurait alors un impact significatif sur le niveau d’activité.

Le pôle « Services associés » (86,7% du CA) :

Le chiffre d’affaires de ce pôle a beaucoup mieux résisté, avec une baisse d’activité globale de 21,4%.

Au sein de ce pôle, l’activité Sécurité & sûreté a enregistré une baisse d’activité de 19,4%, essentiellement liée à l’annulation ou l’interruption de toute manifestation regroupant du public (culturelles et sportives). L’activité Formation a été plus durement touchée (- 39,7%), conséquence de la fermeture des centres et des sessions de formation. Un meilleur niveau d’activité pour l’ensemble du pôle est espéré pour le second semestre.

Poursuite du plan 2020 - 2021 et maintien des objectifs stratégiques

Les perturbations importantes nées de la situation de crise sanitaire mondiale n’ont pas ralenti l’exécution du plan 2020 – 2021, et la mise en place d’une organisation adaptée à la structuration du Groupe autour des deux pôles « solutions professionnelles » et « services associés ».

La décision d’arrêter ou de céder plusieurs activités historiques et structurellement déficitaires, qui n’ont plus représenté que 704 K€ au 1er semestre, entraîne le départ de 30 salariés du Groupe et la fermeture de deux sites périphériques.

Parallèlement, 15 nouveaux salariés sont entrés ou vont rentrer dans l’effectif, dont 13 dédiés soit à l’activité de bureau d’études, soit à la production des solutions professionnelles.

Ces mouvements devraient avoir un impact positif sur la structure du compte de résultat.

Au plan commercial, l’intérêt d’un nombre croissant de groupes industriels pour les solutions ISS Spotter (sécurité) laissent espérer un développement rapide du chiffre d’affaires lié à cette activité.

L’année 2020 sera, quoi qu’il en soit, une période hors norme pour toute l’économie mondiale, et les incertitudes fortes encore présentes quant à l’évolution de la situation au cours des prochains mois conduisent à rester prudent sur toute prévision chiffrée.

Pour l’ensemble de l’exercice 2020 toutefois, le Groupe n’anticipe pas une baisse de son chiffre d’affaires consolidé par rapport à celui de l’exercice précédent.

A moyen terme, Delta Drone demeure axé sur 3 objectifs majeurs qui sont, à horizon 2 ans : un chiffre d’affaires consolidé de 30 M€, une marge d’exploitation positive de 10% et une part d’activités réalisées hors de France de 30%.

Les comptes détaillés du 1er semestre 2020 seront arrêtés et diffusés en octobre prochain.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth 33 437 806 BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

Contacts investisseurs : Contact presse :

Jérôme Gacoin Robin Ecolan +33 1 75 77 54 65 +33 1 55 02 14 70 jgacoin@aelium.fr r.ecolan@open2europe.com







Sarah Ousahla

+33 1 55 02 15 31

s.ousahla@open2europe.com





Pièce jointe