COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 31 juillet 2020, 7h00 CET

Résultats du 1er semestre 2020

Impact de la crise sanitaire sur la dynamique commerciale et les résultats

Continuité des opérations et respect de la feuille de route malgré la pandémie

Lancement d’ANAFI USA en juin : un drone ultra performant et hautement sécurisé, conçu en France et fabriqué aux États-Unis

Poursuite du renforcement de la stratégie à destination des professionnels, des entreprises et des institutions



Activité du 1er semestre 2020

L’activité du 1er semestre 2020 s’inscrit dans le contexte de la propagation de la crise sanitaire et économique dans le monde et d’un plan de route amené à favoriser la dynamique commerciale au second semestre. Ces facteurs se traduisent par un chiffre d’affaires consolidé de 26,5 M€, en recul de 33% par rapport au 1er semestre 2019 (-23% au T1 2020, -42% au T2 2020) avec un recul marqué des ventes à partir de mi-mars lié aux fermetures des commerces non essentiels et la limitation des flux de transports. Le ralentissement des activités commerciales concerne en particulier les équipements (drones et capteurs) tandis que les ventes de logiciels, dématérialisées, ont mieux résisté.

Dès le début du mois de mars 2020, toutes les entités du Groupe ont pris des dispositions sanitaires ayant abouti à la mise en place du télétravail pour la majorité des employés ; toutes les infrastructures et systèmes le permettant, la continuité des opérations est assurée tout en tenant compte de la protection des équipes. Des mesures de chômage partiel prises à partir du mois d’avril ont ciblé les fonctions supports et n’affectent pas les capacités en matière de recherche et développement. Le Groupe n’a pas rencontré de difficulté d’accès aux composants ou de production et a pu s’adapter aux limitations de déplacement. A fin juillet le Groupe favorise toujours largement le télétravail et les effectifs restent fortement mobilisés pour assurer la feuille de route tant d’un point de vue de la R&D, que des opérations commerciales et du développement sur le secteur de la Défense et de la Sécurité.

Pendant cette période Parrot a notamment poursuivi la professionnalisation de son offre ANAFI, avec le lancement de l’ANAFI USA début juin(1). Ce nouveau drone, offrant une combinaison de capteurs et de fonctionnalités avancés, est dédié aux métiers de la sécurité / secours, de la défense, de la construction et de l’inspection. Développé en France et fabriqué aux États-Unis, il répond aux standards de sécurité et de traçabilité les plus élevés ; il offre aux différents intervenants du marché (institution, entreprise, pilotes pro) une solution performante, fiable et hautement sécurisée.

Dans la même lignée, le Groupe poursuit ses efforts pour apporter des solutions (drones et logiciels) aux armées, aux forces de l’ordre et de sécurité (police, gendarme, pompiers, etc.). Concernant plus spécifiquement le programme SRR au profit du Departement of Defense des États-Unis, sur lequel Parrot Drones travaille depuis 15 mois, les résultats initialement attendus cet été pourraient être décalés à l’automne.

L’élargissement de la gamme de produits et de solutions professionnels s’accompagne d’une stratégie dédiée aux besoins spécifiques de ces clients et d'un nombre croissant d’initiatives destinées à faciliter l’intégration des drones au sein des logiciels et services utilisés par ces professionnels. Le Programme SDK (Software Development Kit) initié en 2019 pour créer un écosystème d’applications professionnelles donne lieu à de premiers partenariats technologiques et commerciaux avec des acteurs majeurs du marché spécialisés dans la gestion de l’espace aérien ou le déploiement de flottes de drones en entreprises, tels que Kittyhawk, Skyward et Dronesense. Les solutions logicielles de Pix4D sont adaptées aux besoins spécifiques des principales industries ciblées (agriculture, inspection, sécurité et défense) et renforcées pour ceux des grandes entreprises (Pix4Dengine, Pix4DCloud). Ces avancées permettent également au Groupe de participer à un nombre croissant d’appels d’offres ou encore à des groupes de travail sur l'évolution du cadre réglementaire.





Résultats du 1er semestre 2020

En M€ et en % du CA S1 2020 S1 2019 Var. Chiffre d’affaires 26,5 39,7 -33% - dont Parrot Drones 8,1 16,6 -51% - dont Pix4D 10,8 10,7 +1% - dont senseFly 5,3 8,1 -35% - dont Micasense 2,8 4,3 -35% - dont Airinov (1) -- 0,7 Marge brute 19,3 25,2 -23% en % du chiffre d’affaires 72,8% 63,6% Résultat opérationnel courant -20,9 -13,0 -61% en % du chiffre d’affaires -78,9% -32,7% Résultat opérationnel -20,9 -13,2 -58% en % du chiffre d’affaires -79,1%) -33,2% Résultat net, part du Groupe -22,1 -13,8 -60% en % du chiffre d’affaires 83,6% -34,9%

(1) Fermeture de la filiale en 2019.

Pour ce 1er semestre 2020, le niveau de marge brute, à 73% du chiffre d’affaires (contre 64% au S1 2019) est lié à la montée en puissance des offres et solutions dédiées aux professionnels et à la poursuite de la diminution des ventes de produits grand public.

Les dépenses opérationnelles courantes sont de 40,1 M€ sur ce semestre, contre 38,3 M€ à la même période en 2019 avec une hausse quasi exclusivement allouée à la R&D (lancements d’ANAFI USA, de Pix4Dreact et de Pix4DSurvey) et à la poursuite de la stratégie d’innovation. L’évolution des autres postes de charge traduit une baisse des charges commerciales (-21%) et de production (-12%) liée aux mesures sanitaires et au recentrage du portefeuille de produits sur les cibles professionnelles. Dans le contexte actuel le Groupe maintient un strict contrôle des coûts et active localement des dispositifs de soutien (chômage partiel et délais de paiements en France, chômage partiel et prêts garantis en Suisse et en Allemagne), pour un montant total (économies / aides et dans une moindre mesure reports) d’environ 2,3 M€ sur ce 1er semestre, tenant compte du maintien des opérations des différentes entités du Groupe. Au 30 juin 2020, les effectifs (CDD+CDI) du Groupe sont de 539 (545 au 31/12/19) auxquels s’ajoutent 79 prestataires externes (75 au 31/12/19).

Compte tenu d’un résultat financier de -0,5 M€ et d’une quote-part du résultat des entreprises mises en équivalences de

-0,4 M€, le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à -22,1 M€, contre -13,8 M€ au 1er semestre 2019.

Évolutions de la trésorerie et du bilan au 30 juin 2020

Au 30 juin 2020, la trésorerie nette est de 105,1 M€.

Tenant compte d’un EBITDA de -21,2 M€ (contre-17,3 M€ au S1 2019) la consommation nette de cash sur le semestre est de 19,8 M€ avec une variation de BFR de +1,0 M€. Elle tient compte d’une légère hausse des stocks (+5%) et d’une forte diminution des créances clients (-39%) et des dettes fournisseurs (-28%), des mouvements en lien avec la baisse des ventes et des achats.

Perspectives 2020

Le Groupe a redressé sa situation en 2019 et dégagé des marges de manœuvre pour poursuivre sa stratégie d’innovation et d’expansion sur ses marchés clés : la Cartographie 3D, la Géomatique, l’Inspection, l’Agriculture de précision, et la Sécurité.

En 2020, sur un marché des drones et solutions professionnels dont l’évolution à court terme reste difficile à estimer, le Groupe table notamment sur l’avancement de ses projets dans le domaine de la Défense et de la Sécurité, et la poursuite d’une stratégie commerciale ciblant les professionnels, les entreprises, les grands comptes et les gouvernements.

Au regard de la crise du coronavirus, le Groupe n’a pas à ce stade rencontré de problème significatif que ce soit au niveau des approvisionnements, de la production ou des opérations. La majorité des employés du Groupe sont toujours en télétravail, toutes les infrastructures systèmes le permettant, la continuité de l’activité est assurée tout en tenant compte de la protection des équipes. Le Groupe reste focalisé sur l’avancement de ses projets 2020 et vigilant quant à l’impact que pourraient avoir les mesures sanitaires sur leurs finalisations.

Le Groupe n’envisage pas de rattrapage d’activité sur le second semestre, certains marchés bénéficiant d’une saisonnalité plus forte en début d’année, notamment le secteur agricole. Désormais positionnées sur les applications professionnelles, les ventes du Groupe restent dépendantes des décisions d’investissement des clients, comme de l’activité de ses réseaux de distribution.

Le Groupe Parrot dispose au 30 juin d’une trésorerie nette de 105,1 M€ et la discipline budgétaire a été renforcée pour s’adapter à la situation actuelle. Dans un contexte économique incertain, cette capacité de financement permet au Groupe de poursuivre son développement sur les marchés professionnels.

Prochains rendez-vous financiers

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 : 18 novembre 2020, avant bourse.

A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot se déploie sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des équipements aux services en passant par les logiciels. Ses microdrones, reconnus pour leurs performances et leur robustesse, adressent les usages grand public et professionnels. Le Groupe dispose également d'un ensemble de solutions de pointe (drones, capteurs, logiciels) à destination des professionnels, des entreprises, des grands comptes et des gouvernements. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, et (iii) la Défense et la Sécurité.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@calyptus.net Médias grand public et technologiques

Cecilia Hages - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

cecilia.hages@parrot.com





ANNEXES

Les comptes du 1er semestre 2020 ont été examinés par le Conseil d’administration du 29 juillet 2020. Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés résumés au 30 juin 2020 ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport d’examen limité sera émis après finalisation des procédures requises pour son émission. Le Rapport Financier du 1er semestre 2020 pourra être téléchargé dans les prochains jours sur https://corporate.parrot.com/fr/rapports-financiers-annuels-et-semestriels

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ENTITÉS ET PAR ACTIVITÉS

En M€ et en % du CA T1 2020 T2 2020 S1 2020 S1 2019(3) Var. Parrot Drones (microdrones) 3,2 23% 4,9 39% 8,1 31% 16,6 42% -51% dont produits grand public historique(1) 0,5 4% 0,5 4% 1,0 4% 3,6 9% -72% Pix4D (logiciels) 6,1 44% 4,7 38% 10,8 41% 10,7 27% +1% senseFly (drones et capteurs) 3,5 25% 1,8 14% 5,3 20% 8,1 20% -35% MicaSense (capteurs et services) 1,4 10% 1,4 11% 2,8 10% 4,3 11% -36% Parrot SA 0 0% 0,1 1% 0,1 1% 0,7 2% -81% Éliminations intragroupe -0,3 -2% -0,4 -3% -0,7 -3% -1,3 -3% -48% TOTAL GROUPE PARROT 13,8 12,6 26,5 39,7 -33% TOTAL DRONES (2) 13,4 97% 11,9 94% 25,3 96% 36,1 91% -30%

(1) Produits grand public historiques : anciennes gammes de drones (Bebop, Disco, Mini Drones), de produits automobiles (car kit, plug & play), d’objets connectés.

(2) Total Drones est un indicateur alternatif de performance visant à mesurer l’effet des décisions stratégiques, il est constitué pour les exercices présentés en déduisant du chiffres d’affaires total du Groupe les activités en fin de vie ou fermées, soit les produits grand public historique de Parrot Drones, le chiffre d’affaires Airinov, et le chiffre d’affaires Airsupport.

(3) Le chiffre d’affaires total pour le Groupe en 2019 inclut la société Airinov qui n’est plus contributive en 2020 suite à sa fermeture.

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

IFRS en M€ et en % du CA S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires 26,5 39,7 Coût des ventes (7,2) (14,4) Marge brute 19,3 25,2 en % du chiffre d’affaires 72,8% 63,6% Frais de R&D (21,3) (17,1) en % du chiffre d’affaires (80,7%) (43,1%) Frais Marketing & Commerciaux (8,7) (11,1) en % du chiffre d’affaires (33,0%) (28,0%) Frais Généraux & Administratifs (6,9) (6,6) en % du chiffre d’affaires (26,3%) (16,6%) Frais de Production & Qualité (3,1) (3,4) en % du chiffre d’affaires (11,7%) (8,6%) Résultat opérationnel courant (20,9) (13,0) en % du chiffre d’affaires (78,9%) (32,7%) Autres produits et charges opérationnelles (0,05) (0,2) Résultat opérationnel (20,9) (13,2) en % du chiffre d’affaires (79,1%) (33,2%) Résultat financier (0,6) 0,0 Quote part du résultat MEQ (0,4) (0,3) Impôt sur le résultat (0,2) (0,2) Résultat net (22,2) (13,8) Intérêts minoritaires (0,06) 0,06 Résultat net, part du Groupe (22,1) (13,8) en % du chiffre d’affaires (83,6%) (34,9%)





BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF - IFRS en M€ 30 juin 2020 31 décembre 2019 Actifs non courants 20,5 20,9 Écart d’acquisition - - Autres immobilisations incorporelles 0,4 0,4 Immobilisations corporelles 2,2 2,2 Droit d’utilisation 6,7 6,6 Participations dans les entreprises mises en équivalence 5,1 5,6 Actifs financiers 4,6 4,4 Créances de loyer non courantes 1,2 1,6 Impôts différés actifs 0,2 0,2 Actifs courants 145,5 168,2 Stocks 14,0 13,3 Créances clients 6,3 10,3 Créances d’impôts 6,7 6,0 Créances diverses 10,9 11,2 Créances de loyers courantes 0,8 0,7 Autres actifs financiers courants - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 106,9 126,6 TOTAL ACTIF 166,0 189,1 Capitaux propres 117,8 139,5 Capital social 4,6 4,6 Primes d’émission et d'apport 331,7 331,7 Réserves hors résultat de la période (203,5) (174,3) Résultat de la période - part du Groupe (22,1) (29,6) Écarts de conversion 6,6 6,3 Capitaux propres attribuables aux actionnaires 117,3 138,7 Intérêts minoritaires 0,5 0,5 Passifs non courants 11,0 10,9 Dettes financières non courantes 1,6 1,5 Dettes de loyers non courantes 5,4 5,7 Provisions pour retraites et engagements assimilés 0,9 0,9 Impôts différés passifs 0,0 0,0 Autres provisions non courantes 1,0 0,1 Autres dettes non courantes 2,9 2,6 Passifs courants 36,4 38,9 Dettes financières courantes 0,2 - Dettes de loyers courantes 3,4 3,4 Provisions courantes 4,5 5,2 Dettes fournisseurs 11,7 16,3 Dette d'impôt courant 0,1 0,0 Autres dettes courantes 16,5 14,0 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 166,0 189,1





TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

IFRS en M€ 30 juin 2020 31 déc. 2019 Flux opérationnel Résultat de la période, des activités poursuivies (22,2) (29,6) Quote part du résultat de la société mise en équivalence 0,4 0,6 Amortissements et dépréciations 2,5 (10,5) Plus et moins-values de cessions (0,0) 1,0 Charges d'impôts 0,2 0,4 Coût des paiements fondés sur des actions 0,5 1,5 Coût de l'endettement financier net 0,1 0,1 Capacité d'Autofinancement opérationnelle avant coût de l'endettement financier net et impôt (18,5) (36,5) Variation du besoin en fonds de roulement 1,0 3,7 Impôt payé (0,2) 0,5 Trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) (17,7) (33,2) Flux d’investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (0,8) (1,4) Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise - (1,0) Acquisitions d’actifs financiers (0,3) (0,5) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 0,0 0,1 Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée - - Cessions de participations dans les entreprises mise en équivalence - - Cessions d’actifs financiers 0,4 0,5 Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (B) (0,6) (2,2) Flux de financement Apports en fonds propres 0,0 0,0 Encaissements liés aux nouveaux emprunts 0,7 0,0 Trésorerie placée à + 3 mois - (0,3) Coût de l'endettement financier net (0,1) (0,1) Remboursement de dettes financières à court terme (nets) (2,4) (0,2) Ventes / (Achats) d’actions propres(4) - 0,0 Trésorerie utilisée par les opérations de financement (C) (1,8) (0,5) Variation nette de la trésorerie (D = A+B+C) (20,1) (35,9) Incidence de la variation des cours des devises 0,4 0,7 Incidence des changements de principes comptables - - Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période 126,6 161,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 106,9 126,3

***







([1]) https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/corporate.parrot.com/files/s3fs-public/2020-06/Parrot-ANAFI-USA_PressRelease_France.pdf





Pièce jointe