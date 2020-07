Montrouge, France, le 31 juillet 2020 (07 h 30 CEST)

DBV Technologies annonce ses résultats financiers pour le premier semestre 2020

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq : DBVT), laboratoire biopharmaceutique français, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2020. Le Rapport Financier Semestriel (information réglementée) est disponible sur le site de la Société, www.dbv-technologies.com/investor-relations/. Les états financiers du premier semestre 2020 ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes de la Société.

"Sur la première moitié de cette année, nous nous sommes concentrés sur la collaboration avec la FDA et sur la transmission d’un ensemble de données solides afin de soutenir l’examen du dossier de Viaskin Peanut. Nous avons également initié un plan de restructuration afin d'étendre notre horizon de trésorerie et de positionner au mieux notre société dans la perspective de pouvoir mettre cet important traitement à disposition des patients", a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies. "Récemment, nous avons publié dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology les résultats encourageants de notre étude d’extension en ouvert de trois ans de l’essai de Phase III PEPITES (PEOPLE). Ces résultats soulignent le bénéfice clinique, durable et à long terme, obtenu par Viaskin Peanut, avec une diminution des effets indésirables chez les enfants allergiques aux arachides. Nous attendons de façon imminente des nouvelles de la FDA sur les prochaines étapes de notre demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) et nous sommes impatients de faire le point à ce moment-là".

Position de trésorerie : la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 juin 2020 s’élevaient à 225,9 millions d’euros, contre 172,0 millions d’euros au 31 décembre 2019, soit une hausse de 53,8 millions d’euros. Au cours du premier semestre 2020, les activités opérationnelles et d’investissement ont consommé respectivement (79,4) et (1,3) millions d’euros de trésorerie, partiellement compensées par une augmentation de la trésorerie de 134,2 millions d’euros liée aux activités de financement, en lien avec l'offre publique réalisée en février 2020.



Produits opérationnels : les produits opérationnels se sont élevés à 7,6 millions d'euros au cours du premier semestre 2020, contre 7,1 millions d'euros au cours du premier semestre 2019. Au cours des premiers semestres 2020 et 2019, les produits opérationnels ont été principalement générés par le Crédit d'Impôt Recherche et par les produits reconnus par la Société dans le cadre de son accord de collaboration avec Nestlé Health Science.



Coûts de restructurations : Les coûts de restructuration, liés au plan de restructuration global annoncé le 26 juin 2020, s'élèvent à 19,3 millions d'euros sur le premier semestre 2020, y compris les indemnités de licenciement estimées en raison des changements organisationnels prévus. DBV a annoncé le 26 juin 2020 qu'elle mettait en œuvre un plan de restructuration qui lui donnera la flexibilité nécessaire pour poursuivre le processus d'examen du BLA, dans la perspective de pouvoir offrir Viaskin™ Peanut aux patients allergiques, s'il est approuvé, et de préserver la trésorerie de la société. DBV n'avait reconnu aucun coût de restructuration au cours du premier semestre 2019.



Dépenses de recherche et développement : les frais de recherche et développement ont diminué de 3,9 millions d'euros, soit 7,5 %, pour s'établir à 48,3 millions d'euros au premier semestre 2020, contre 52,2 millions d'euros au premier semestre 2019. La diminution des dépenses de recherche et développement résulte principalement d'une baisse des dépenses de personnel, reflétant la baisse de l'effectif moyen, la diminution des bonus et des mesures de rétention du personnel, ainsi que des charges liées aux paiements fondés sur des actions dans le cadre du plan de restructuration annoncé.



Frais commerciaux : les frais commerciaux se sont élevés à 6,4 millions d'euros au premier semestre 2020, contre 8,3 millions d'euros au premier semestre 2019, soit une baisse de 1,9 millions d'euros, ou 23,4 %. La diminution des frais commerciaux résulte principalement d'une baisse des dépenses de personnel, comprenant la diminution des bonus, des mesures de rétention du personnel, ainsi que la diminution des charges liées aux paiements fondés sur des actions dans le cadre du plan de restructuration annoncé. Ces diminutions sont partiellement compensées par une augmentation des frais liés aux services et à la mise en place d'outils de gestion de la relation commercial engagés au cours du premier semestre 2020 pour la préparation du lancement potentiel de Viaskin Peanut aux États-Unis, s'il est approuvé.



Frais généraux : les frais généraux se sont élevés à 19,4 millions d'euros au premier semestre 2020, contre 25,8 millions d'euros au premier semestre 2019, soit une baisse de 6,4, millions d'euros, ou 24,8 %. La diminution des frais généraux résulte principalement d'une baisse des dépenses de personnel, reflétant la diminution des bonus et des mesures de rétention du personnel, ainsi que des charges liées aux paiements fondés sur des actions dans le cadre du plan de restructuration annoncé. Ces diminutions sont partiellement compensées par une augmentation des honoraires des consultants et avocats.



les frais généraux se sont élevés à 19,4 millions d’euros au premier semestre 2020, contre 25,8 millions d’euros au premier semestre 2019, soit une baisse de 6,4, millions d’euros, ou 24,8 %. La diminution des frais généraux résulte principalement d’une baisse des dépenses de personnel, reflétant la diminution des bonus et des mesures de rétention du personnel, ainsi que des charges liées aux paiements fondés sur des actions dans le cadre du plan de restructuration annoncé. Ces diminutions sont partiellement compensées par une augmentation des honoraires des consultants et avocats. Perte nette : la perte nette s’est élevée à (86,5) millions d’euros au premier semestre 2020 contre une perte de (79,8) millions d’euros au premier semestre 2019. La perte par action (basée sur le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice) s’est élevée respectivement à (1,62) euros et (2,43) euros par action au 30 juin 2020 et au 30 juin 2019, respectivement.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la société s’attache à transformer la prise en charge des patients souffrant d’une allergie alimentaire, pour lesquels il n’existe aucun traitement homologué. Les programmes de DBV Technologies relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut (DBV712). DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV – ISIN : FR0010417345), font partie de l’indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et estimations prospectives, notamment des déclarations concernant le potentiel de Viaskin Peanut (DBV712) comme traitement pour les enfants allergiques aux arachides, y compris les interactions de la Société prévues avec la FDA pour et la date cible pour l’obtention du BLA. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des aléas substantiels. À ce stade, la commercialisation des produits de la société n’est autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans ce document, peuvent être citées, les incertitudes liées de manière générale aux activités de recherche et de développement, aux essais cliniques, et aux examens et approbations réglementaires correspondants, y compris l'impact de la pandémie de COVID-19. En outre, le calendrier de toute action de la FDA et les éventuelles voies réglementaires à suivre ne peuvent être garantis. Une liste détaillée et une description de ces risques, aléas et autres risques figurent dans les documents déposés par la société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la société déposés auprès de l’Autorité de réglementation et de contrôle des marchés financiers (Securities and Exchange Commission) aux États-Unis, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F relatif à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2019, et dans les documents et rapports futurs qui seront effectués par la société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne valent qu’à la date des présentes. Sauf lorsque cela est requis par la réglementation applicable, DBV Technologies ne prend aucun engagement quant à la mise à jour ou à la révision des informations contenues dans ce communiqué de presse.

DBV Contact

Sara Blum Sherman

Directrice, Relations et Stratégie Investisseurs

+1 212 271-0740

sara.sherman@dbv-technologies.com

