Stockholm, 31 juli 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI har ingått ett treårigt licensavtal värt 72 000 USD för sin utbildningslösning KAIT med The Engine Co. Ltd. (”The Engine”), ett sydkoreanskt bolag verksamt inom marknaden för utbildningstjänster. The Engine kommer att använda KAIT:s nya lösning för distansutbildning och kommer att utöka användningen med en personlig KAIT B2C-lösning senare under året.



”Nuvarande lösningar för distansutbildning (Zoom, MS Teams etc.) erbjuder endast videokonferens och tillåter inte tvåvägskommunikation mellan lärare och elever. Lärare vet inte riktigt vad elever ägnar sig åt och elever kan inte på ett enkelt sätt lämna in sina arbeten till lärare. Genom att använda sig av vår nya lösning för distansutbildning som fungerar tillsammans med ett befintligt videokonferensprogram har vi gjort det möjligt för lärare att se elevers arbete och möjliggöra för elever att på ett enkelt sätt lämna in sina arbeten till lärare genom användande av en streamingpenna. Vi kommer att lansera den här produkten globalt i september i år men vi har lyckats knyta till oss en betalande kund i Sydkorea innan lanseringen. Vi är entusiastiska över den här produktens potential och vi tror att det kommer att vara en fantastisk produkt under dessa tider präglade av coronapandemin”, säger Joonhee Won, VD för Knowledge AI.

