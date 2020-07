Vaisala Oyj

Pörssitiedote

31.7.2020 klo 09.30

Muutos Vaisala Oyj:n A- ja K-sarjan osakkeiden määrissä

Vaisala Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 21.7.2020, että 20 306 Vaisalan K-sarjan osaketta muunnetaan A-sarjan osakkeiksi. Muunto merkittiin kaupparekisteriin tänään 31.7.2020. Tämän jälkeen Vaisalalla on yhteensä 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. Kaikkien osakkeiden tuottama yhteisäänimäärä on 164 327 476 ääntä. Vaisalalla on hallussaan 437 039 yhtiön omaa A-sarjan osaketta, joiden osuus A-sarjan osakkeista on 1,5 % ja kaikista osakkeista 1,2 %.





Lisätietoja

Kaarina Muurinen, talousjohtaja

Puh. 040 577 5066

Vaisala Oyj

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi