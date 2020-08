Op woensdag 5 augustus 2020 rondde Ageas het inkoopprogramma voor eigen aandelen af dat op 7 augustus 2019 werd aangekondigd. Tussen 19 augustus 2019 en 5 augustus 2020 kocht Ageas 4.926.363 aandelen in. Dit komt overeen met 2,53% van het totale aantal uitstaande aandelen en met een totaalbedrag van EUR 200 miljoen.

De 1.334.047 aandelen die werden ingekocht voor 31 december 2019 tijdens het programma 2019-2020, werden geannuleerd ten gevolge van de beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 mei 2020. Ageas houdt momenteel de 3.592.316 ingekochte aandelen sinds 31 december 2019 aan als eigen aandelen, rekening houdend met de aftrek van de aandelen nodig om de verplichtingen te dekken van de aandelenplannen voor het senior management. Samen met de eigen aandelen die Ageas al in bezit had, komt het totale aantal aandelen dat Ageas nu aanhoudt op 3,90%.

Het volledige overzicht van het afgeronde inkoopprogramma is beschikbaar op onze website .

De laatste transacties in de periode tussen 03-08-2020 en 05-08-2020 zijn de volgende:

Datum Aantal

aandelen Totaal Bedrag

(EUR) Gemiddelde koers

(EUR) Laagste koers

(EUR) Hoogste koers

(EUR) 03-08-2020 7.500 242.663 32,36 31,86 32,85 04-08-2020 7.500 252.719 33,70 33,47 33,90 05-08-2020 6.977 235.347 33,73 33,32 34,06 Totaal 21.977 730.729 33,25 31,86 34,06

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag is in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2019 bedroeg het premie-inkomen ruim EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).

