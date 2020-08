Ageas publie ses résultats intermédiaires

Un résultat sur six mois solide, soutenu par un deuxième trimestre qui l’est tout autant

Répercussion contrastante du Covid-19 par rapport aux résultats en Vie et en Non-vie

La solvabilité et la situation de la trésorerie en position de force

Résultat net Le résultat semestriel net du Groupe s’établit à EUR 791 millions et inclut la plus-value de EUR 332 millions enregistrée sur les transactions FRESH.

s’établit à et inclut la plus-value de EUR 332 millions enregistrée sur les transactions FRESH. Le résultat net en Non-Vie augmente de manière significative pour atteindre EUR 181 millions grâce à une bonne performance dans tous les segments et à l’incidence favorable des mesures de confinement qui ont compensé l’impact des intempéries de février.

augmente de manière significative pour atteindre grâce à une bonne performance dans tous les segments et à l’incidence favorable des mesures de confinement qui ont compensé l’impact des intempéries de février. Résultat net en Vie d’ EUR 310 millions influencé par l’impact du Covid-19 sur le résultat des investissements

d’ influencé par l’impact du Covid-19 sur le résultat des investissements Au deuxième trimestre, le résultat net du Groupe s’établissait à EUR 339 millions grâce à l’excellent résultat en Non-Vie qui compense amplement le résultat plus faible en Vie Encaissement L’encaissement semestriel du Groupe (à 100 %) recule de 5 % pour retomber à EUR 20 milliards malgré une forte reprise en Asie au deuxième trimestre

(à 100 %) recule de 5 % pour retomber à malgré une forte reprise en Asie au deuxième trimestre L’encaissement Vie (à 100 %) accuse une baisse de 6 % pour redescendre à EUR 16,5 milliards en raison de la réduction de l’activité de bancassurance en Belgique et en Europe continentale

(à 100 %) accuse une baisse de 6 % pour redescendre à en raison de la réduction de l’activité de bancassurance en Belgique et en Europe continentale L’encaissement Non-Vie (à 100 %) est en hausse de 3 % et atteint EUR 3,5 milliards

Encaissement du Groupe (à 100 %) plus ou moins stable à EUR 8 milliards Performance

opérationnelle Ratio combiné de 91,7 % soutenu par une fréquence de sinistres plus faible

soutenu par une fréquence de sinistres plus faible Marge d’exploitation garantie à 75 pb en raison de l’absence de réalisation de plus-values

en raison de l’absence de réalisation de plus-values Marge opérationnelle des produits en unités de compte à 28 pb Bilan Capitaux propres à EUR 11,4 milliards ou EUR 61,09 par action.

ou EUR 61,09 par action. Ratio Solvabilité II du Groupe ageas à 192% y compris l’impact négatif de l’offre sur les titres FRESH.

à y compris l’impact négatif de l’offre sur les titres FRESH. Total des liquidités du Compte général à EUR 1,5 milliard , dont EUR 0,4 milliard est cantonné pour l’accord Fortis

, dont EUR 0,4 milliard est cantonné pour l’accord Fortis Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées au 30 juin 2020 ont baissé de 2% par rapport à fin 2019, à EUR 72,4 milliards

L’aperçu complet des chiffres est disponible sur le site web d’Ageas.

Les chiffres clés et les points principaux sur les segments se trouvent dans les annexes à ce communiqué de presse

Bart De Smet, CEO d’Ageas, a déclaré : « Les très bons résultats du deuxième trimestre, au pire moment de la crise économique et sociale provoquée par la pandémie, montrent la résilience de notre modèle économique qui bénéficie d'une diversification géographique et des produits et d'une gestion prudente de notre bilan. Nous avons également maintenu un ratio de solvabilité élevé et stable et une liquidité plus que satisfaisante. Sauf impact important des marchés financiers au cours des prochains mois, nous sommes convaincus que nous pourrons atteindre un résultat proche de nos prévisions initiales, sans tenir compte de l’effet ponctuel positif de l’opération FRESH. Alors que la pandémie de Covid-19 continue à perturber nos existences et nos économies, nous restons également déterminés à soutenir les initiatives locales qui aident les personnes en difficulté et à financer la recherche d’un traitement contre le virus. Au nom du Conseil d'Administration, je tiens également à remercier tous nos employés pour leur travail acharné et leur soutien sans faille en cette période exceptionnellement compliquée.»





Pièce jointe