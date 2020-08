AGF A/S

August 07, 2020 04:30 ET

August 07, 2020 04:30 ET

Aarhus, den 7. august 2020

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 05 /2020

AGF A/S sælger Mustapha Bundu til RSC Anderlecht

I forlængelse af Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2020 skal det hermed oplyses, at AGF A/S er nået til enighed med RSC Anderlecht om et salg af kontraktrettighederne på Mustapha Bundu, der skifter til den belgiske klub pr. dags dato.

Med salget af kontraktrettighederne på Mustapha Bundu er koncernens forventninger for regnskabsåret 2020/21 et positivt resultat mellem kr. 15 og 30 mio. før skat.

Der er i resultatforventningen fortsat en usikkerhed i forhold til omfanget af COVID-19, herunder den fulde effekt af statens hjælpepakker.

---------------

For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700 eller administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.

Med venlig hilsen

AGF A/S

Lars Fournais Jacob Nielsen

Bestyrelsesformand Adm. direktør





Vedhæftet fil