GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO 10.8.2020 KLO 13.10

Qentinel Finland liittyy osaksi Goforea

Gofore Oyj on tänään sopinut ostavansa ohjelmistotestausautomaatioon erikoistuneen Qentinel Finland Oy:n. Velaton kauppahinta on 8,9 miljoonaa euroa. Gofore arvioi kaupan liikevaihtovaikutuksen konsernin tilinpäätökseen olevan noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2020. Arvion mukaan kauppa saadaan päätökseen 1.9.2020.



Yritysoston myötä Goforesta tulee yksi merkittävimmistä digitaalisen laadunvarmistuksen asiantuntijapalveluiden toimittajista Suomessa.



Qentinel Finland on ohjelmistojen laadunvarmistuksen ja testausautomaation asiantuntijayritys, joka työllistää noin 100 asiantuntijaa. Qentinel Finlandin liikevaihto oli 12,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 1,7 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiöllä on asiakaskunnassaan useita suuria yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita kuten Verohallinto, KONE ja Elisa.



Gofore tarjoaa asiakkailleen niiden digitaalisessa muutoksessa tarvitsemiaan palveluita. Qentinel Finlandin digitaalisen laadunvarmistuksen asiantuntijapalvelut täydentävät Gofore-konsernin asiantuntijapalveluiden kirjoa. Tämän lisäksi testausautomaation ja laadunvarmistuksen huippuosaaminen parantaa Goforen kykyä toimia päävastuullisena toimittajana vaativissa kokonaistoimituksissa.



“Digitaalinen muutos tarkoittaa jatkuvasti monimutkaisempaa ja kiihtyvällä tahdilla muuttuvia tietojärjestelmäympäristöjä. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa, että laadunvarmistus ja toimivuuden varmistaminen on yhä enemmän jatkuva prosessi, ei vain viimeinen vaihe kehitysprojektissa. Tässä kehityskulussa haluamme auttaa asiakkaitamme”, sanoo Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.



Qentinel Finland Oy jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä, ja yhtiö raportoidaan osana Gofore-konsernia 1.9.2020 alkaen. Asiakkuuksissa hyötyjä odotetaan syntyvän palvelujen ristiinmyynnistä. Osana Gofore-konsernia Qentinel Finland hyödyntää kasvunsa apuna myös konsernin yhteisiä palveluja.



“Ajattelemme Qentineliä itsenäisenä yrityksenä osana Gofore-verkostoa. Odotamme Qentineliltä jatkossakin konsernin tavoitteiden mukaista kasvua ja kannattavuutta. Gofore-verkostona olemme mukana tukena ja kasvun kiihdyttäjänä. Meillä on samanlainen näkemys modernista organisaatiokulttuurista, joten qentineliläiset sopivat hienosti osaksi Goforen yhteisöä“, kertoo Mikael Nylund.



Kauppahinta maksetaan käteisellä



Kaupassa sovittu velaton hinta on 8,9 miljoonaa euroa. Lisäksi on sovittu mahdollisesta lisäkauppahinnasta, joka perustuu kuluvan tilikauden tilinpäätöksessä vahvistettavaan tilikauden käyttökatteeseen. Gofore arvioi lisäkauppahinnan olevan 1–2 miljoonaa euroa.

Kauppahintaan sisältyy lisäksi korvaus täytäntöönpanohetken nettokassasta. Koko kauppahinta maksetaan rahalla.



Qentinel jatkaa oman Qentinel Pace -tuotteensa kehittämistä



Yrityskauppaan kuuluu Qentinelin palveluliiketoiminta Suomessa, jota on harjoitettu Qentinel Finland Oy:ssä. Qentinel jatkaa oman Qentinel Pace -tuotteensa kehittämistä. Yhtiö on paketoinut SaaS-pohjaisen ratkaisun, jossa kaikkien asiakkaiden käyttöön saadaan aiemmin toimituksissa opittuja ja kehitettyjä ratkaisuja skaalautuvasti pilvestä. Yhtiöt tekevät jatkossakin yhteistyötä Qentinel Pacen hyödyntämisessä asiakasprojekteissa.



“Ihmisten arki on yhä vahvemmin riippuvainen tietojärjestelmistä. Siksi niiden laatu ja luotettavuus on tärkeämpää kuin koskaan. Qentinel vahvistaa Goforea testaus-, ohjelmistoautomaatio- ja DevOps-osaamisellaan. Pilvipohjainen automaatiotuotteemme Qentinel Pace on jo aiemmin ollut toimivan yhteistyömme pohja. Yhdessä autamme vielä tiiviimmin asiakkaitamme luomaan timanttisia digitaalisia palveluita ketterästi, nopeasti ja varmana niiden laadusta”, kommentoi Esko Hannula, Qentinel Finlandin toimitusjohtaja.



Qentinel Finland Oy:n avainluvut

2019 2018 Tuloslaskelma Liikevaihto 12,0 10,4 Käyttökate 1,7 0,7 Liikevoitto 1,7 0,8





Tase 31.12.2019 Pysyvät vastaavat 0,1 Pitkäaikaiset konsernisaamiset 0,9 Lyhytaikaiset konsernisaamiset 0,3 Lyhytaikaiset saamiset 1,9 Rahat ja pankkisaamiset 1,5 Vastaavaa yhteensä 4,7 Vastattavaa Oma pääoma 0,1 Pitkäaikaiset konsernivelat 0,4 Lyhytaikaiset konsernivelat 1,7 Lyhytaikaiset velat 2,5 Vastattavaa yhteensä 4,7

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com

Esko Hannula, toimitusjohtaja, Qentinel Finland Oy

p. 040 553 1577

esko.hannula@qentinel.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 600 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.gofore.fi.

Qentinel on kansainvälinen ohjelmistotestauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntija. Vauhditamme ohjelmistonkehitystä ja parannamme käyttökokemusta robottitestauksella. Teemme vaativia testiautomaatioratkaisuja ja autamme asiakkaitamme johtamaan digitaalisten palvelujen hankkeita. Qentinel on perustettu vuonna 2002 ja työllistämme yli 130 henkilöä. Toimipaikkamme sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Düsseldorfissa ja Chicagossa. https://qentinel.com/fi.