Gabriel Holding A/S opjusterer forventningerne til regnskabsåret 2019/20.

På trods af fortsat stor usikkerhed og begrænset sigtbarhed i markedet opjusteres forventningerne til regnskabsåret 2019/20. Efter 10 måneder forventes således for hele regnskabsåret 2019/20 en omsætning på 715-725 mio. kr. (708 mio. kr. sidste år) og et resultat før skat på 28-33 mio. kr. (62,9 mio. kr. sidste år).

Efter 8 måneder af regnskabsåret 2019/20 forventede Gabriel Holding A/S, for hele regnskabsåret, en omsætning på 680-700 mio. kr. (708 mio. kr.) og et resultat før skat på 22-27 mio. kr. (62,9 mio. kr.).

Delårsrapporten for årets tre første kvartaler offentliggøres d. 20. august 2020. De foreløbige resultater viser at Gabriel Holding A/S efter tre kvartaler, realiserer en omsætningsvækst på 7% til 556 mio. kr. (520 mio. kr.) og et resultat før skat på 34,5 mio. kr. (49,1 mio. kr.).

I årets tredje kvartal, der er negativt påvirket af udbruddet af coronavirus (COVID-19), realiseres en omsætningstilbagegang på 22% og et negativt resultat før skat på 2,2 mio. kr.

På baggrund af,

at de realiserede resultater i 3. kvartal overgår ledelsens seneste forventninger

de beregnede resultater for juli ligeledes ligger over det tidligere indregnede

og forventningerne til regnskabsårets resterende to måneder opjusteres,

og på trods af fortsat stor usikkerhed og begrænset sigtbarhed i markedet opjusteres forventningerne til regnskabsåret 2019/20.

Det understreges at forventningerne fortsat er behæftet med en høj grad af usikkerhed idet udbrud af coronavirus (COVID-19) i særlig grad begrænser sigtbarheden i markedet.

