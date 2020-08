August 11, 2020 01:00 ET

August 11, 2020 01:00 ET

eQ OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS

11.8.2020, klo 8:00

eQ OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 2020 – eQ PARANSI TULOSTAAN HAASTAVASTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA – LIIKETULOS KASVOI 7%



Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 23,9 miljoonaa euroa (22,9 M€ 1.1.-30.6.2019).

Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 24,3 miljoonaa euroa (22,5 M€).

Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat -0,4 miljoonaa euroa (0,4 M€) sisältäen tuotot pääomarahastosijoituksista ja likvideistä korkorahastoista.

Konsernin liikevoitto kasvoi 7 prosenttia ja oli 11,7 miljoonaa euroa (11,0 M€).

Konsernin tulos oli 9,4 miljoonaa euroa (8,8 M€).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,23 euroa).

Konsernin oman pääomarahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (0,3 M€).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto kasvoi 9 prosenttia 22,7 miljoonaan euroon (20,8 M€) sekä liikevoitto 15 prosenttia 13,0 miljoonaan euroon (11,3 M€).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,8 M€) sekä liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (0,4 M€).

Huhti-kesäkuu 2020 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 11,9 miljoonaa euroa (11,3 M€ 1.4.-30.6.2019).

Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 12,7 miljoonaa euroa (11,3 M€).

Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat -0,8 miljoonaa euroa (0,0 M€) sisältäen tuotot pääomarahastosijoituksista ja likvideistä korkorahastoista.

Konsernin liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (5,7 M€).

Konsernin tulos oli 4,6 miljoonaa euroa (4,6 M€).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,12 euroa).

Avainluvut 1-6/20 1-6/19 Muutos 4-6/20 4-6/19 Muutos 1-12/19 Nettoliikevaihto konserni, M€ 23,9 22,9 4 % 11,9 11,3 5 % 50,6 Varainhoito nettoliikevaihto, M€ 22,7 20,8 9 % 11,4 10,6 8 % 44,3 Corporate Finance nettoliikevaihto, M€ 1,7 1,8 -4 % 1,3 0,7 72 % 5,4 Sijoitukset nettoliikevaihto, M€ -0,4 0,1 -345 % -1,0 0,0 -4063% 0,8 Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, M€ -0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 Liikevoitto konserni, M€ 11,7 11,0 7 % 5,7 5,7 0 % 26,3 Varainhoito liikevoitto, M€ 13,0 11,3 15 % 6,6 6,0 9 % 25,4 Corporate Finance liikevoitto, M€ 0,3 0,4 -6 % 0,4 0,1 351 % 1,9 Sijoitukset liikevoitto, M€ -0,4 0,1 -345 % -1,0 0,0 -4063% 0,8 Konsernihallinto liikevoitto, M€ -1,3 -0,9 -0,4 -0,5 -1,8 Kauden tulos, M€ 9,4 8,8 7 % 4,6 4,6 0 % 21,0 Avainluvut 1-6/20 1-6/19 Muutos 4-6/20 4-6/19 Muutos 1-12/19 Tulos / osake, € 0,24 0,23 6 % 0,12 0,12 0 % 0,55 Oma pääoma / osake, € 1,33 1,37 -3 % 1,33 1,37 -3 % 1,70 Kulu-tuotto -suhde, konserni, % 51,0 52,1 -2 % 52,3 49,9 5 % 48,1 Likvidit varat, M€ 13,8 12,2 13 % 13,8 12,2 13 % 32,3 Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, M€ 16,1 16,8 -4 % 16,1 16,8 -4 % 16,2 Korolliset lainat, M€ 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % 0,0 Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, Mrd € 7,0 6,2 13 % 7,0 6,2 13 % 6,8 Hallinnoitavat varat yhteensä, Mrd € 8,5 10,9 -22 % 8,5 10,9 -22 % 11,7

Toimitusjohtaja Janne Larma

Vuoden toinen vuosineljännes oli pääomamarkkinoilla erittäin vahva. Pörssikurssit nousivat noin 15-20% markkinasta riippuen ja varsinkin yrityslainojen korot laskivat voimakkaasti. Elokuun alkuun mennessä maailman pörssi-indeksi oli enää noin 6% alle vuoden vaihteen tason. Talouksien kehitys oli toisella vuosineljänneksellä kuitenkin vahvasti negatiivinen ja epävarmuus jatkuu yhä. Pääomamarkkinat uskovat siihen, että COVID-19 pandemia pysyy syksyllä hallinnassa ja että rokotteesta tullaan saamaan apua ensi vuoden alkupuolella.

eQ on onnistunut liiketoiminnassaan erinomaisesti, vaikkakin pandemia on hidastanut kasvuamme. Kaikki rahastomme ovat olleet auki normaalisti ja toiminnoissamme ei ole ollut mitään katkoja. Henkilöstömme on pärjännyt erinomaisesti näissä haastavissa olosuhteissa.

Konsernin nettoliikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4% ollen 23,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto vastaavana aikana 7% ollen 11,7 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto on kasvanut 25 peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Konsernin tulos nousi 9,4 miljoonaan euroon.

eQ Varainhoito paransi liikevoittoaan 15%

eQ Varainhoito onnistui erinomaisesti näissä vaikeissa olosuhteissa. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi viime vuodesta 9% ja oli 22,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 15% ja oli 13,0 miljoonaa euroa. Varainhoidon tulosta siivitti Kiinteistö- ja Private Equity -hallinnointipalkkioiden 23% kasvu. Perinteinen varainhoito pärjäsi myös suhteellisesti ottaen erinomaisesti, kun hallinnointipalkkiotuotot laskivat viime vuoden vastaavasta vain 2%. Tuottosidonnaiset palkkiot sen sijaan laskivat lähes 90%.

Onnistuimme keräämään ennätyksellisen määrän pääomia Private Equity -varainhoitoon. Keräsimme kahteen Private Equity -rahastoomme kuuden ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 345 miljoonaa euroa. eQ PE XII North -pääomarahasto, joka tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat listaamattomiin, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjois-Euroopassa, keräsi 190 miljoonaa euroa. Kolmas jälkimarkkinarahastomme eQ PE SF III -pääomarahasto keräsi 155 miljoonaa euroa. Molemmat uudet rahastot ovat selvästi edeltäjiään suurempia ja niiden odotetaan vielä kasvavan loppuvuoden aikana. Lisäksi olemme alkuvuoden aikana käynnistänyt 4 uutta private equity -mandaattia.

Kiinteistövarainhoidossa perustimme uuden kiinteistörahaston eQ Asunnot. Rahastoon on kerätty 33 miljoonaa euroa merkintäsitoumuksia ja sen tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa. eQ Asunnot -rahasto on tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille ja se on rakenteeltaan suljettu rahasto. Avoimissa kiinteistörahastoissamme, eli eQ Hoivakiinteistöt- ja eQ Liikekiinteistöt -rahastoissa, nettomerkintöjen määrä oli alkuvuonna lievästi positiivinen. Pahin koronakriisi johti siihen, että maaliskuussa, COVID-19 kriisin keskellä, tehtiin lunastuksia kesäkuun lopun arvoon. Kesäkuun lopussa tilanne kuitenkin normalisoitui ja saimme uusia merkintöjä 49 miljoonaa euroa.

Adviumin palkkiotuotot viime vuoden tasolla

Corporate Finance -segmentissä Advium on toiminut kuuden ensimmäisen kuukauden aikana neuvonantajana kolmessa transaktiossa. Toisella neljänneksellä Advium toimi neuvonantajana mm. Solidium Oyj:lle, kun se myi koko noin 14,9% omistuksensa Neles Oyj:ssä Valmet Oyj:lle noin 179 miljoonalla eurolla. Lisäksi Advium toimi Tamturbon taloudellisena neuvonantajana, kun Sulzer AG, yksi maailman johtavista nestetekniikan osaajista, teki strategisen investoinnin Tamturbo Oyj:hin, joka on suomalainen teollinen cleantech-alan kasvuyhtiö. Katsauskauden jälkeen Advium on toiminut neuvonantajana 2 transaktiossa, jotka ovat jo toteutuneet.

Adviumin toimeksiantokanta on edelleen hyvä, mutta haastavan toimintaympäristön takia useat projektit sekä perinteisten M&A-järjestelyjen että kiinteistöjärjestelyjen puolella ovat yhä viivästyneet ja osin seisahtuneet. Adviumin nettoliikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).

Sijoitusten liikevoitto negatiivinen

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa tappiollinen. Nettokassavirta oli 0,2 miljoonaa euroa negatiivinen. Pääomarahastosijoitusten tasearvo oli kesäkuun lopussa 16,1 miljoonaa euroa.

Näkymät

Kansantalouksien näkymä loppuvuodelle on yhä varsin epävarma. Lisäksi on vaikeaa arvioida, miten koronaviruspandemia syksyn aikana kehittyy.

Näkymä tilikauden osalta on kuitenkin yhä aiemman mukainen ja arvioimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan viime vuodesta. Suurimmat epävarmuudet Varainhoito-segmentin osalta liittyvät tuottosidonnaisiin palkkioihin. On tässä vaiheessa vaikea arvioida, tulemmeko saamaan tuottosidonnaista palkkiota avoimista kiinteistörahastoistamme. Amanda IV -pääomarahaston tuottopalkkion osalta on todennäköistä, että tuottopalkkio lykkääntyy vuodelle 2021.

eQ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 8,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.



