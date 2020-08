Coop Pank AS

August 11, 2020 01:00 ET

Coop Panga 2020 juuli majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas juulis 1700 võrra ja ulatus kuu lõpuks 76 200-ni. Kliendibaas on aastaga kasvanud 43%

Panga neto laenuportfell kasvas kuuga 13 miljoni euro võrra ja jõudis juuli lõpu seisuga 572 miljoni euroni. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 44%

Panga klientide hoiuste maht ulatus juuli lõpu seisuga 651 miljoni euroni, kasvas kuuga 36 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 51%

Laenude allahindluse kulu oli juulis 0,4 miljonit eurot

Pank teenis juulis 678 tuhat eurot puhaskasumit

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar: „Kõige aktiivsemast puhkuste perioodist hoolimata jätkasime kiiret kasvu ja panga kõige olulisemate võtmenäitajate aastane kasvutempo ületab jätkuvalt 40%. Juulis kasvas märkimisväärselt meie hoiuste maht, nõudmiseni hoiused kasvasid 15 miljoni ning tähtajalised hoiused 21 miljoni euro võrra. Finantseerimisega tegelevatest äriliinidest saab esile tuua eraklientide kinnisvara finantseerimist, kus mitmendat kuud järjest hindame oma kodulaenude uusmüügi turuosaks 8%. Coop Panga liisingu poolt juuni alguses 20 uue Škoda pakkumisega turule toodud autokaubamaja on edukalt käivitunud, tänaseks on müüdud 15 autot ning samal ajal on märkimisväärselt kasvanud teiste, nii uute kui ka kasutatud autode finantseerimiste maht.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 76 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

