Selskabsmeddelelse nr. 19/2020

HURTIGERE LØFT I EFTERSPØRGSEL END FORVENTET

• Stigning i fragtmængder mod slutningen af 2. kvt. og i juli

• God efterspørgsel fra passagerer på genåbnede ruter

• Ekstraordinær negativ resultatpåvirkning fra passagerer i 2. kvt.

• Forventning forbedret: Et EBITDA på DKK 2,2-2,5 mia. forventes nu for 2020 (før: Sandsynlig reduktion ned mod DKK 2 mia.)

2. KVT. 2020

• Omsætning 34% ned til DKK 2,8 mia.

• EBITDA 49% ned til DKK 507 mio.

• Passageraktiviteter årsag til hovedparten af resultatnedgang

FORVENTNING 2020

• EBITDA på DKK 2,2-2,5 mia. Før: Sandsynlig reduktion ned mod DKK 2 mia. (2019: DKK 3,6 mia.)

• Investeringer på omkring DKK 1,6 mia., uændret

”Vores fremtidsudsigt er forbedret. Fragtmængderne er stigende, og efterspørgslen efter færgerejser giver grund til en vis optimisme på vores genåbnede passagerruter. Det er uvist om stigningen i efterspørgslen er holdbar, og vi er derfor meget opmærksomme på udviklingen,” siger Torben Carlsen, CEO.

NØGLETAL 2020 2019 2019-20 2018-19 2019 DKK mio. 2.kvt. 2.kvt. Ændr. % LTM* LTM* Ændr. % Hele året Omsætning 2.798 4.241 -34,0% 15.092 16.449 -8,2% 16.592 EBITDA før særlige poster 507 989 -48,8% 3.083 3.709 -16,9% 3.633 EBIT før særlige poster 48 541 n.a. 1.156 1.963 -41,1% 1.751 Resultat før skat og særlige poster -33 486 n.a. 893 1.688 -47,1% 1.472 Resultat før skat 11 456 n.a. 878 1.685 -47,9% 1.371

*Sidste tolv måneder

Omsætningen faldt med DKK 1,4 mia. til DKK 2,8 mia. i 2. kvt. og EBITDA før særlige poster faldt med DKK 483 mio. til DKK 507 mio.

Rejserestriktionerne, der blev indført for at begrænse spredningen af Covid-19, skabte ekstraordinært negative forhold for passageraktiviteterne, hvilket førte til en nedgang i EBITDA på DKK 366 mio. sammenlignet med 2019. Udviklingen for fragtfærge- og logistikaktiviteterne var bedre end forventet i 2. kvt. med en nedgang i EBITDA på DKK 117 mio., inklusive ikke-fordelte poster, med en nedgang på kun DKK 7 mio. for logistikdelen.

Forventning 2020

Forventningerne til 2020 forbedredes efter, at fragtmængderne kom tilbage hurtigere end forudset mod slutningen af 2. kvt og i juli. Genåbningen af alle passagerservices og god efterspørgsel fra passagerer, særligt mellem Norge og Danmark, har også nedbragt usikkerheden.

Som følge af den forbedrede situation forventes nu et EBITDA før særlige poster på DKK 2,2-2,5 mia. i 2020. Den tidligere forventning til EBITDA før særlige poster var en sandsynlig reduktion ned mod DKK 2 mia.

Usikkerheden er fortsat forøget og forventningen og dens forudsætninger kan stadig ændre sig betydeligt i resten af året.

Forudsætningerne for forventningen er uddybet i den engelske udgave af rapporten på side 9.

Se delårsrapporten for 2. kvt. 2020 her:

