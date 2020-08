Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 13. elokuuta 2020 klo 9.00

Nexstim Oyj päivittää yritysstrategiansa

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") ilmoittaa, että yhtiö on päättänyt päivittää yritysstrategiansa yhtiön hallituksen ja johtoryhmän yhdessä tekemän strategian perusteellisen tarkastelun jälkeen. Päivitetty strategia laaditaan vuosille 2020–2024, ja se kattaa myös ensimmäisen toteutusvuoden 2020 strategiset päätavoitteet.

Missiomme

Tekemällä kallon läpäisevällä magneettisella stimuloinnilla (Transcranial Magnetic Stimulation eli TMS) sähkökentistä näkyviä ja toistettavia mahdollistamme potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriöissä.

Visiomme

Asetamme uuden standardin tällä hetkellä vaikeasti hoidettavissa olevien aivosairauksien ja -häiriöiden hoidolle. Yksilöllistetty TMS antaa potilaille ja heidän läheisilleen takaisin elämän, jonka he pelkäsivät menettäneensä.

Arvomme

Me Nexstimillä olemme sitoutuneet toimittamaan vain tieteelliseen ja kliiniseen tutkimukseen perustuvia teknologisia ratkaisuja. Teemme tiivistä yhteistyötä johtavien asiantuntijoiden kanssa, jotka uskovat meidän laillamme, että TMS auttaa valjastamaan aivojen oman parannusvoiman – neuroplastisuuden.

Strategialausunto

Nexstimillä on TMS-alustateknologia sekä useita sovelluksia, jotka yhtiö on asemoinut premium-hintatason laitteistona. Laitteiston vahvuutena on sähkökenttään perustuva navigointi.

Liiketoimintatavoite diagnostiikkasovelluksissa: jatkuvan tulovirran kerryttäminen olemassa olevan vahvan asennuskannan kautta ja myynnin kehittäminen pääasiassa strategisten kumppanuuksien kautta

Liiketoiminnan laajuus diagnostiikkasovelluksissa: Aivojen liike- ja puhetta ohjaavien alueiden kartoittamisessa käytetyn teknologian jatkuva kehittäminen valituissa diagnostisissa käyttöaiheissa valituilla markkinoilla (painopisteenä Yhdysvallat ja Euroopan unioni) yhdessä maailman johtavien sairaaloiden kanssa: Leikkausta edeltävä suunnittelu potilailla, joilla on vaikea aivokasvain tai epilepsia Suunnittelu potilailla, joilla on sädehoitoa vaativa aivokasvain



Liiketoimintatavoite hoitosovelluksissa: jatkuvan tulovirran optimointi olemassa olevan asennuskannan kautta ja uusien laitteistojen myynnin kannattava kasvu vakavan masennuksen (MDD) ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. Uuden liiketoiminnan perustaminen vakavan masennuksen hoitoon, joka perustuu nopeutetuun hoitomenetelmään.

Liiketoiminnan laajuus hoitosovelluksissa: Alustateknologian hyödyntäminen valittuissa käyttöaiheissa valituilla markkinoilla (painopisteenä Yhdysvallat ja Euroopan unioni) yhdessä uusien ja nykyisten TMS-palveluntuottajien kanssa: MDD:n ja vakavan masennuksen hoito Kroonisen neuropaattisen kivun hoito



Diagnostiikan ja hoidon edut: Valittujen diagnostiikka- ja hoitosovellusten käyttöaiheiden ominaisuuksia:

Nexstimin teknologia vaikuttaa selvästi kliiniseen tulokseen ja asiakkaan toiminnan kannattavuuteen Potilaiden hoito vaatii yleensä sairaalahoitoa Integroitu ja helppokäyttöinen TMS-laite mahdollistaa alustan käytön tulevaisuudessa myös muissa käyttöaiheissa heti ensimmäisestä päivästä alkaen

Vuoden 2020 strategiset päätavoitteet

Pienentää liiketappiota keskittymällä liikevaihdon kannattavaan kasvuun ja liiketoiminnan kulujen tiukkaan hallintaan

Käynnistää kaksi uutta pilottitutkimusta vakavasta masennuksesta ja/tai kroonisesta kivusta kärsivien potilaiden hoitamiseksi nopeutetuilla hoitomenetelmillä

Kehittää ja toteutettaa syvempi ja kannattavampi kumppanuus- ja liiketoimintamalli keskeisillä terapiamarkkinoilla yhdessä arvostettujen kumppanien kanssa

Vakavasta masennuksesta kärsivien potilaiden yli 100 päättyneen hoitojakson potilastietorekisteri

Jatkaa leikkausta edeltävän NBS-kartoituksen korvattavuusmenettelyn kehittämistä Yhdysvalloissa

Jatkaa strategisten kumppaneiden etsimistä diagnostiikka-liiketoiminnassa

Hankkia rahoitus strategisen vision saavuttamiseen pääomamarkkinoilta ja/tai strategisten kumppanuuksien avulla

Nexstim Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi: ”Olen iloinen siitä, että Nexstimin hallitus ja johtoryhmä käytti kevään ja kesän aikana COVID-19-viruksen aiheuttaman terveys- ja rahoituskriisin kourissa paljon aikaa ajatustemme selvittämiseksi vuosien 2020–2024 strategiasta. Nexstim mahdollistaa edelleen potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Strategiamme pääpainotuksena ovat edelleen terapeuttiset käyttöaiheet, ja uudet nopeutetut hoitomenetelmät on nyt otettu liiketoimintamme kehityksen ytimeen. Ne voivat arviomme mukaan muuttaa tilanteen täysin TMS-hoidon alalla, koska pilottitutkimuksissamme pyrimme vahvistamaan hoidon entistä suuremman tehokkuuden. Valitut terapeuttiset käyttöaiheet (MDD, vakava masennus ja krooninen kipu) ovat käyttöaiheita, joissa ainutlaatuisella teknologiallamme jo saavutetaan selviä kliinisiä tuloksia ja vaikutetaan asiakkaidemme toiminnan kannattavuuteen. Jatkossa tapaukset ovat ehkä entistä vakavampia ja niitä on hoidettava entistä enemmän sairaaloissa. Jatkamme tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa työtämme, jotta Nexstimin navigoivaa TMS-laitetta käytetään edelleen uusissa uraauurtavissa hoitomuodoissa uusien käyttöaiheiden perusteella. Olen vakuuttunut siitä, että valitun strategian toteuttaminen luo osakkeenomistajille arvoa vahvistamalla yhtiön kilpailuetuja, nopeuttamalla kasvua ja parantamalla taloudellisia tuloksia.”

NEXSTIM OYJ

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com



Erik Penser Bank AB (hyväksytty neuvonantaja)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se



Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com



Liite