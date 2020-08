August 13, 2020 04:30 ET

PolyPlank;s dotterbolag Polyfiber AS har varit nedstängt totalt, mars-juli under Corona pandemin. Nu äntligen börjar det göras affärer igen. Polyfiber har nu erhållit en order på ett Bullerplank på 1,1 MNOK.



Ordern skall levereras i oktober 2020.

Byggherre är HGT AS (Halvordsen Grave og Transport Service AS) och projektet heter Carl Konowsgate i Bergen.

Efter ett svagt första halvår i Norge p.g.a. pandemin återupptar PolyPlank den starka etableringen genom sitt dotterföretag Polyfiber AS.

PolyPlank & Polyfibers höga miljöprofil med det unika materialet börjar efterfrågas i allt högre grad och är ett vinnande koncept för alla inblandade parter.





För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Cay Strandén

Telefon 0485 66 4480

Email cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 aug 2020 kl 10:30 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

