August 14, 2020 01:00 ET

August 14, 2020 01:00 ET

Pressmeddelande 2020-08-14





Hexatronic Group AB (publ)



Delårsrapport januari – juni 2020





Viktiga händelser under kvartalet

Hexatronic tecknade ett strategiskt avtal med KCOM i Storbritannien till ett värde av 40 MSEK.



Hexatronic förvärvade det brittiska fiberoptikbolaget Tech Optics Ltd.



Hexatronic vann nya ordrar på sjökabel till ett värde av 40 MSEK.



Baserat på den mycket osäkra omvärldssituationen beslöt styrelsen att dra tillbaka tidigare kommunicerat utdelningsförslag.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

Hexatronic förvärvade det amerikanska utbildningsbolaget The Light Brigade Inc.



Hexatronic informerade om ökad lönsamhet samt att försäljningen under andra kvartalet påverkades negativt med uppskattningsvis 40-50 MSEK som en konsekvens av covid-19 pandemin.

VD HAR ORDET



Stärkt lönsamhet och strategiska förvärv

Lönsamheten (EBITA) stärktes under kvartalet till 10,5 procent vilket är en ökning med 35 procent mot samma period föregående år. Den goda lönsamheten innebär att vi tydligt närmar oss vårt mål om minst 9 procent på rullande 12 månader. Även rörelseresultatet och vinst per aktie förbättrades väsentligt med 50 procent respektive 63 procent jämfört med samma period föregående år. Den ökade lönsamheten beror framförallt på en hög bruttomarginal och god beläggning i våra fabriker.



Vi har under kvartalet och strax efter kvartalets slut genomfört två mindre strategiska förvärv av Tech Optics i Storbritannien samt Light Brigade i USA. Bolagen är väletablerade på sina marknader och har en lång historik med mer än 30 år inom fiberoptik. Tech Optics stärker vår position inom fiberoptiska lösningar för krävande miljöer, såsom exempelvis försvarsindustri och olja & gas. Förvärvet av Light Brigade, som slutfördes den 1 augusti, innebär att vi nu har Nordamerikas ledande utbildningsbolag inom fiberoptik i koncernen. Förvärvet stärker vår position som en koncern som erbjuder helhetslösningar och ger oss möjlighet att utbilda fler inom våra Fiber till Hemmet (FTTH) system.

Tillväxten i våra strategiska marknader var fortsatt stark under andra kvartalet. I Europa, exklusive Sverige, växte vi organiskt med 13 procent, framförallt drivet av en stark tillväxt i Storbritannien. Vi fortsätter växa i Nordamerika där den organiska tillväxten landade på 9 procent. Totalt uppgick koncernens försäljningstillväxt till 5 procent i kvartalet. Under rådande omständigheter med den negativa påverkan från covid-19 är vi nöjda med försäljningstillväxten under kvartalet.

Vi bedömer att covid-19 har påverkat försäljningen negativt med cirka 10 procent i kvartalet. De flesta av våra bolag är påverkade i någon omfattning. Vår verksamhet i Nya Zealand stängdes i princip under en månad vilket innebar att vi tappade motsvarande en månads försäljning. Våra utbildningsbolag som i stor utsträckning bedriver praktisk utbildning påverkades kraftigt negativt. Den nya fabriken i Texas är i drift men inte i den omfattning vi räknat med på grund av svårigheter att rekrytera tillräckligt med operatörer till följd av den pågående pandemin.

Vi har gradvis under kvartalet sett en minskad påverkan av covid-19. Vi bedömer att vi även under det tredje kvartalet kommer påverkas negativt. Bedömningen i dag, i ett fortsatt mycket osäkert läge, är att effekterna kommer vara mindre än under det andra kvartalet.

Orderingången har fortsatt utvecklas positivt och vi gick in i det tredje kvartalet med en orderbok som organiskt var 22 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år.

Trots den pågående pandemin har vi en fortsatt mycket positiv syn på marknaden. Vi bedömer att behovet av robusta nät med hög kapacitet kommer öka till följd av den kraftiga ökningen av distansarbete och fler digitala möten.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon

VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)





Offentliggörande

Denna information är sådan information som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020 kl. 07.00 CET.

För eventuella frågor kontakta:

• Henrik Larsson Lyon, VD och Koncernchef, 070-650 34 00

• Lennart Sparud, Finansdirektör, 070-558 66 04





Detta är Hexatronic

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Hexatronic Group AB (publ) Org nr 556168-6360

Bilaga