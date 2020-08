cBrain A/S

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2020





cBrain opjusterer forventninger til vækst og indtjening





København, 17. august 2020









cBrain udmeldte i starten af året en forventning om en omsætningsvækst på 12-15% og en indtjening før skat (EBT) på 7-10% for regnskabsåret 2020.

cBrain havde et godt forår, hvor resultaterne frem til juni måned viste, at både ordreindgang og produktion, i form af projektleverancer og services, lå højere end forventet. I juni opjusterede cBrain derfor sine forventninger fra en omsætningsvækst på 12-15% til en omsætningsvækst på 14-16% for regnskabsåret 2020.

Den gode udvikling er fastholdt i perioden juni-juli, både hvad angår ordreindgang og projektleverancer. Som følge heraf opjusterer cBrain derfor yderligere sine forventninger til en omsætningsvækst på 16-18% for regnskabsåret 2020.

cBrain glæder sig over udviklingen, ikke mindst at den gode udvikling er fastholdt både for cBrains aktiviteter i Danmark og internationalt.

Udviklingen i foråret betød, at cBrain øgede sine investeringer i vækst og internationalisering. Som følge af den fortsatte gode udviklingen hen over sommeren, øges disse investeringer nu yderligere.

cBrain forventer derfor en betydelig vækst i de samlede omkostninger fra 1. halvår 2020 til 2. halvår 2020. Men samtidig forventer cBrain også en højere indtjeningsgrad, end oprindelig forventet, og opjusterer derfor sine indtjeningsforventninger til en indtjening før skat (EBT) på 8-11% for regnskabsåret 2020.

Det bemærkes, at cBrain offentliggør regnskab for 1. halvår 2020 den 27. august.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

