Banken har på vegne af et bestyrelsesmedlem skulle foretage køb af Hvidbjerg Bank aktier. Ved en fejl er der indtastet stk. i stedet for beløb, hvilket har bevirket, at pågældende har fået 7.100 stk. aktier til en værdi af 418.421,50 kr. i stedet for som anmodet 223 stk. aktier.

For yderligere detaljer henvises til det vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

Kontaktperson for denne meddelelse er bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 96955220

Vedhæftet fil