Selskabsmeddelelse

20. august, 2020

Meddelelse nr. 10/2020

Nilfisk, en førende udbyder af professionelt rengøringsudstyr og services, offentliggør selskabets delårsrapport for 2. kvartal 2020.

Højdepunkter for 2. kvartal 2020

I 2. kvartal blev efterspørgslen påvirket negativt af COVID-19, dog med en forbedring måned for måned

Der var mærkbare variationer i efterspørgslen på tværs af markeder og kundesegmenter, hvilket afspejler lokale forskelle i timing og omfang af nedlukninger samt genåbninger

Nilfisk rapporterer en omsætning på 191,1 mio. euro for den samlede forretning og 155,8 mio. euro for den brandede professionelle forretning i 2. kvartal 2020. Dette svarer til en organisk vækst på -24,9% for den samlede forretning og -29,4% for den brandede professionelle forretning. Consumer-forretningen havde et stærkt kvartal med en organisk vækst på 21,1%, mens Private Label-forretningen rapporterede -18.5%

Nilfisk var i kvartalet i stand til at servicere samtlige kunder, og alle Nilfisk-lokationer var fuldt ud operationelle med en kapacitet, der løbende blev tilpasset. Det bratte fald i efterspørgslen førte til lavere kapacitetsudnyttelse på vores fabrikker, hvilket påvirkede bruttomarginen negativt. Denne blev 39,9% for kvartalet, et fald på 4,0 procentpoint sammenholdt med 2. kvartal 2019

Stram omkostningsstyring og offentlige hjælpepakker på cirka 5 mio. euro bidrog til en reduktion af de faste omkostninger på 19,7 mio. euro sammenholdt med 2. kvartal 2019. De faste omkostninger i 2. kvartal 2020 beløb sig til i alt 71,1 mio. euro

Restruktureringsplanen, der blev annonceret 15. maj, blev eksekveret som planlagt i 2. kvartal. Formålet er at sænke de strukturelle omkostninger ved at reducere cirka 250 fuldtidsstillinger. Hovedparten af restruktureringen er nu gennemført

EBITDA før særlige poster endte på 21 mio. euro, et fald på 18,4 mio. euro sammenholdt med samme periode sidste år. EBITDA marginen før særlige poster var 11,0%, et fald på 4,2 procentpoint sammenholdt med 2. kvartal 2019 som følge af lavere omsætning

De frie pengestrømme steg med 14,0 mio. euro til 30,3 mio. euro som resultat af en reduceret arbejdskapital og lavere anlægsinvesteringer sammenholdt med 2. kvartal 2019

Netto-rentebærende gæld blev reduceret med 47,1 mio. euro i forhold til samme periode sidste år, og endte på 406,4 mio. euro. Siden 1. kvartal 2020 er gælden reduceret med 18,9 mio. euro

Som nævnt i selskabsmeddelelse nr. 7/2020, har Nilfisk optaget en yderligere midlertidig lånefacilitet på 100 mio. euro, hvilket bringer de samlede lånefaciliteter til 550 mio. euro

Finansielle forventninger til 2020

Den 19. marts blev de finansielle forventninger til 2020 suspenderede som følge af den globale usikkerhed grundet COVID-19 pandemien, og den hurtige udvikling af pandemien havde en markant indvirkning på efterspørgslen i 2. kvartal. Vi har set mærkbare forskelle i efterspørgselsmønstre på tværs af markeder og kundesegmenter.

I løbet af 2. kvartal har vi set sekventielle forbedringer i omsætningsvæksten med en organisk vækst på -32% i april, -28% i maj og -15% i juni. Salget i juli måned er på niveau med juni. Udviklingen over de kommende måneder er særdeles afhængig af, hvordan COVID-19 udviklingen påvirker vores markeder og kundesegmenter. Desuden er vores branche meget afhængig af de makroøkonomiske forhold, som på nuværende tidspunkt står over for en volatilitet uden fortilfælde.

I 2. kvartal 2020 resulterede stram omkostningsstyring og offentlige hjælpepakker i en væsentlig reduktion af de faste omkostninger sammenholdt med 2. kvartal 2019. Vi forventer ikke, at de offentlige hjælpepakker forlænges ud over 2. kvartal. Det lave omkostningsniveau i 2. kvartal reflekterer en markant reduktion af vores aktivitetsniveau. I takt med at vi tilpasser vores forretningsaktiviteter til den fremtidige kundeefterspørgsel, vil vores omkostninger være over niveauet set i 2. kvartal. Fremadrettet vil vores restruktureringsprogram, der blev lanceret ved udgangen af 2. kvartal, bidrage til at reducere omkostningsniveauet.

På nuværende tidspunkt er vi derfor ikke i stand til meningsfuldt at vurdere omsætning og indtjening for resten af året, og de finansielle forventninger til 2020 er fortsat suspenderede.



Kommentar

Administrerende direktør i Nilfisk, Hans Henrik Lund, udtaler:

“I 2. kvartal påvirkede COVID-19 efterspørgslen negativt på tværs af vores markeder. Vi var dog fuldt ud i stand til at servicere samtlige kunder samtidig med, at vi bibeholdt vores fokus på medarbejdernes sikkerhed. Samtidig konstaterer vi en mærkbar forbedring med stigende efterspørgsel måned for måned igennem kvartalet. Usikkerheden er dog stadig høj, og vi ved endnu ikke, hvordan makroøkonomien vil udvikle sig i resten af 2020, hvilket vil påvirke efterspørgslen efter rengøringsudstyr. Vi har derfor reageret hurtigt på krisen, og det er lykkedes os at reducere vores faste omkostninger med tæt på 20 millioner euro i kvartalet. Samtidig har vi gennemført størstedelen af vores restruktureringsplan, der får en positiv indvirkning på vores strukturelle omkostninger fremadrettet. Det afsæt, kombineret med det fortsat høje engagement på tværs af organisationen, giver os et godt udgangspunkt for den kommende periode.”

Telekonference

Nilfisk afholder en telekonference i dag kl. 10.00. På investor.nilfisk.com findes et link til telekonferencen. Præsentationsmaterialer er tilgængelige forud for telekonferencen.

For at deltage, ring fra:

Danmark: +45 7815 0107

UK: +44 333 300 9274

US: +1 833 249 8405

Link til webcast: https://nilfisk.eventcdn.net/2020q2/

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende.

Kontakt

Investor Relations

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

T: +45 2128 5832

Media Relations

Louise Refsgaard Klinge

Global Media Relations

T: +45 2067 0833

Vedhæftede filer