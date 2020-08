August 20, 2020 03:00 ET

August 20, 2020 03:00 ET

(UPM, Helsinki, 20.8.2020 klo 10:00 EET) UPM Biomedicalsin nanoselluloosasta valmistaman FibDex® -haavanhoitosidoksen kaupallistaminen ottaa merkittävän askeleen, kun sairaalatarvikkeiden johtaviin tukkuliikkeisiin kuuluva Steripolar Oy alkaa myydä FibDexiä Suomessa. FibDex on ensimmäinen UPM:n kliininen tuote, jonka jatkokehitysmahdollisuudet muun muassa soluterapiassa ovat lupaavia.



”Olemme innoissamme, kun voimme tarjota suomalaisille terveydenhoidon ammattilaisille ja potilaille suomalaisesta raaka-aineesta Suomessa valmistetun tuotteen. Nanoselluloosa on osoittanut vahvuutensa soluhoitojen kehityksessä ja kliinisissä sovelluksissa, joiden kehittämiseen panostamme määrätietoisesti”, sanoo UPM Biomedicalsin johtaja Johana Kuncova-Kallio.

”FibDexissä kiinnostavaa on sen innovatiivisuus. Olemme aina yrittäneet olla nälkäisiä tuotteiden ja ratkaisujen perään, jotka parantavat monipuolisesti, vähemmällä kärsimyksellä ja vähemmän luontoa rasittavasti”, sanoo toimitusjohtaja Kaj Dahlström, jonka perustama Steripolar täytti juuri 35 vuotta.

UPM Biomedicalsin tuotteet valmistetaan suomalaisesta koivusta, joka on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä ja jonka alkuperä tunnetaan. FibDex on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan palovammakeskuksen kanssa. Vuonna 2007 alkanut tutkimus ja tuotekehitys on poikinut kolme kaupallista tuotetta, joista ensin markkinoille ehtivät lääkkeiden ja soluhoitojen kehityksessä käytettävät hydrogeelit GrowDex® ja GrowInk™.

FibDex sai CE-merkin toukokuussa 2019. Viranomaishyväksyntä oli merkittävä virstanpylväs, joka mahdollisti haavasidoksen markkinoinnin ja myynnin EU:ssa. Rekisteröintiprosessi Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastossa (FDA) on meneillään ja avaa aikanaan ovet Yhdysvaltain markkinoille.

Plastiikkakirurgien koekäyttämä FibDex tarjoaa ihanteelliset olosuhteet haavojen paranemiseen. Sidos irtoaa itsestään haavan parannuttua, jolloin vältytään sidoksen vaihdoilta ja arpeutumista hidastavilta ihon repeytymisiltä. Paranemisprosessi on potilaalle entistä kivuttomampi ja sairaalalle tehokkaampi.

”Jo pienimuotoisen testaamisen perusteella suhtaudun nanoselluun luottavaisen positiivisesti. Olemme hyvin halukkaita jatkamaan kokeilua, koska pidempiaikaisessa käytössä tuotteiden eroavaisuudet tulevat vielä paremmin esiin”, plastiikkakirurgi Jyrki Vuola Helsingin yliopistollisen keskussairaalan palovammakeskuksesta sanoo.

Nanoselluloosan biolääketieteellinen tutkimus on tuottanut toistakymmentä patenttia yli 80 maassa. Helsingin yliopistossa tutkimusta johtava professori Marjo Yliperttula kertoo nanoselluloosan yllättäneen tutkijat kerta toisensa jälkeen. Tutkittavana on useita hoitoja, joiden tavoite on parantaa ja kotiuttaa potilaat aiempaa nopeammin.

”Jatkoa ajatellen iso juttu on se, että nanoselluloosasta valmistetun kalvon päälle voi laittaa lääkettä, bakteerien kasvua estäviä aineita tai jopa kantasoluja. Merkittäviä kasvunäkymiä avaava seikka on sekin, että nanosellu näyttäisi soveltuvan biologisten materiaalien kylmäkuivaukseen biopankeissa”, Yliperttula visioi.

Kutsu mediatilaisuuteen ja verkkolähetykseen 20.8. klo 13.30

UPM on määrätietoisesti vahvistanut rooliaan ja patenttisalkkuaan bioalalla, joka on yksi nopeimmin kasvavista aloista ja jonka merkitys on vain korostanut viime kuukausina. UPM Biomedicalsin tiimi on tänä vuonna laajentunut usealla bioalan osaajalla, joista viimeisimpinä tullut Kaija Ojala vahvistaa nimenomaan kliinisen alueen myyntiä ja tuotekehitystä.

UPM Biomedicals järjestää mediatilaisuuden FibDexistä 20.8.2020 klo 13.30 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 1. Tilaisuuden avauspuheenvuoron käyttää UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen. Pesosen jälkeen puhuvat professori Marjo Yliperttula Helsingin yliopistosta, plastiikkakirurgi Jyrki Vuola Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta ja toimitusjohtaja Kaj Dahlström Steripolar Oy:stä. Tilaisuuden moderoi UPM Biomedicalsin johtaja Johana Kuncova-Kallio.

Mediatilaisuudessa on otettu huomioon ajankohtaiset etäisyyden pitämiseen ja hygieniaan liittyvät seikat. Osallistujien määrä on rajoitettu, mutta tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä, johon voi liittyä tästä linkistä. Verkkolähetyksessä on mahdollista esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta.

Mediatilaisuuden jälkeen on terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattu tilaisuus.

Lisätietoja antavat:

Johtaja Johana Kuncova-Kallio, UPM Biomedicals, puh. 040 6126300

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM Biomedicals

UPM Biomedicals on suomalaisesta koivusta valmistettujen terveys- ja bioteknologia-alan tuotteiden edelläkävijä. Yli 300 patenttia suojaa nanofibrillaarisesta selluloosasta kehitettyjä innovaatioitamme. Yhdessä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja teollisten kumppaneiden kanssa luomme uusia ratkaisuja lääketestauksen, henkilökohtaisen terveydenhoidon, soluterapian, 3D-biotulostuksen, kudosteknologian ja haavanhoidon sovelluksiin.

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils