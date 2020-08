Aix-en-Provence, le 26 août 2020 (18h)

HIGHCO : DES RESULTATS SOLIDES AU S1 2020 MALGRE L’EPIDEMIE

DE COVID-19

Baisse d’activité moins forte qu’attendue

Marge Brute (MB) S1 2020 de 40,42 M€ en repli de 16,1% à données publiées et à PCC (1) .

. Bonne résistance des activités digitales : repli limité à 9,4% PCC, soit 59,3% des activités du Groupe au S1 2020.

Baisse des résultats mais rentabilité toujours solide

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté (2) de 7,03 M€, en baisse de 44,7%.

de 7,03 M€, en baisse de 44,7%. Marge opérationnelle ajustée (2) de 17,4% (S1 2019 : 26,4%).

de 17,4% (S1 2019 : 26,4%). Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 7,63 M€, en baisse de 36,4%.

Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de 4,13 M€, en baisse de 37,0%.

Génération de cash

Cash net (3) au 30 juin 2020 de 71,49 M€, en hausse de 8,96 M€ par rapport au 31 décembre 2019.

au 30 juin 2020 de 71,49 M€, en hausse de 8,96 M€ par rapport au 31 décembre 2019. Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 8,01 M€ au 30 juin 2020, en hausse de 4,75 M€ par rapport au 31 décembre 2019.

Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 30 M€ non utilisé à date.

Guidances : repli d’activité au S2 2020 attendu supérieur à 5% et marge opérationnelle ajustée 2020 attendue supérieure à 10%

(en M€) S1 2020 S1 2019 Variation

S1 2020 / S1 2019 Marge brute 40,42 48,20 -16,1%

(-16,1 PCC(1)) Résultat des Activités Ordinaires ajusté(2) 7,03 12,72 -44,7% Marge opérationnelle ajustée(2) (en %) 17,4% 26,4% -900 bps Résultat Opérationnel Courant 7,63 12,00 -36,4% Résultat Net Part du Groupe 4,13 6,56 -37,0% Cash net(3)

Cash net(3) hors ressource nette en fonds de roulement 71,49

8,01 62,54(4)

3,25(4) +8,96 M€

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent, HighCo affiche des performances financières solides au S1 2020, dues principalement à la bonne résistance de ses activités digitales. L’épisode de COVID-19 a fortement accentué les mutations digitales en cours. Afin d'accompagner nos clients face à ces enjeux majeurs, le Groupe va accélérer sa politique d'innovation, notamment en investissant dans son start-up studio HighCo Venturi. »

PERFORMANCES FINANCIERES AU S1 2020

Baisse d’activité moins forte qu’attendue

La marge brute du S1 2020 s’élève à 40,42 M€, en repli de 16,1% à données publiées et à périmètre et change comparables (PCC). La baisse d’activité est moins forte qu’attendue grâce au rebond lié au déconfinement en juin (+2,7% PCC). Le Digital confirme sa meilleure résistance et affiche une baisse limitée à 9,4% PCC. La part du Digital dans les activités du Groupe progresse fortement pour atteindre 59,3% sur le semestre (54,8% publié au S1 2019).

En France, grâce à un rebond d’activité au mois de juin de +7,0%, la baisse d’activité a été limitée au S1 2020 à 14,8% PCC à 30,95 M€, soit 76,6% de la marge brute du Groupe. Le Digital a bien résisté (-6,9% PCC) et sa part atteint 67,4% au S1 2020.

L’International, après un T1 stable, est en forte baisse de 20,3% PCC au S1 2020 à 9,47 M€, avec le Benelux qui affiche un repli de 21,3% et l’Europe du Sud (Espagne et Italie) qui reste stable.

Baisse des résultats mais rentabilité toujours solide

Le repli d’activité s’accompagne d’une baisse de 44,7% du RAO ajusté à 7,03 M€ au S1 2020 avec :

France : -41,8% à 6,48 M€ (S1 2019 : 11,13 M€) avec une marge opérationnelle ajustée qui reste solide à 20,9% ;

International : -65,7% à 0,55 M€ (S1 2019 : 1,59 M€) avec une marge opérationnelle ajustée qui reste positive à 5,8%.

La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) s’affiche ainsi à 17,4%, en repli de 900 points de base par rapport au S1 2019 (26,4%).

La baisse du RAO ajusté, en partie compensée par une reprise de provision sur les plans d’attribution gratuite d’actions (S1 2020 : produit de 0,78 M€ ; S1 2019 : charge de 0,55 M€) entraîne un repli moins fort du ROC, et du résultat opérationnel, de 36,4% à 7,63 M€ (S1 2019 : 12,00 M€), les charges de restructurations restant stables (S1 2020 : 0,18 M€ ; S1 2019 : 0,17 M€).

L’impôt s’affiche en baisse de 38,4% et représente une charge de 2,78 M€ au S1 2020 (S1 2019 : charge de 4,52 M€).

Le RNPG ajusté est en retrait de 48,7% à 3,57 M€ (S1 2019 : 6,96 M€), pour un RNPG publié qui s’affiche à 4,13 M€, en repli de 37,0% (S1 2019 : 6,56 M€).

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA au S1 2020 de 0,20 €, en baisse de 36,5% par rapport au S1 2019 (0,31 €).

(1) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(2) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration (S1 2020 : 0,18 M€ ; S1 2019 : 0,17 M€) et hors impact des plans d’attribution gratuite d’actions (S1 2020 : produit de 0,78 M€ ; S1 2019 : charge de 0,55 M€). Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

(3) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : Disponibilités et VMP moins dette financière brute courante et non courante, hors dettes de location-financement.

(4) Au 31 décembre 2019, hors dettes de location-financement.

Génération de cash

Au 30 juin 2020, l’excédent net de trésorerie (cash net) progresse de 8,96 M€, grâce notamment à la capacité d’autofinancement qui s’élève à 8,31 M€, pour s’établir à 71,49 M€. Hors la ressource nette en fonds de roulement (63,49 M€ au 30 juin 2020), le cash net s’affiche à 8,01 M€, soit une hausse de 4,75 M€ par rapport au 31 décembre 2019.

Le Groupe a par ailleurs obtenu un PGE de 30 M€, non utilisé à date, lui permettant d’afficher un cash brut de 106,50 M€ au 30 juin 2020.

FAITS MARQUANTS

Rappel des axes stratégiques

Avec un positionnement unique et des expertises complémentaires qui permettent de couvrir toute la chaîne d’engagement d’un consommateur – depuis le premier contact jusqu’à la transaction finale – HighCo poursuivra ses investissements prioritaires sur ses deux axes stratégiques : le digital d’une part, affichant une meilleure résistance aux effets de la crise sanitaire et économique (- 9,4 % au S1 2020), et la data d’autre part, au service de la relation client et de la création de trafic en points de vente.

Accélérer la digitalisation de la promotion

L’épisode sanitaire et économique de COVID-19 a bouleversé le commerce et fortement accentué les mutations digitales en cours.

Afin d’accompagner ses clients face à ces enjeux majeurs et de créer les relais de croissance de demain, HighCo va accélérer sa politique d’innovation notamment en investissant dans la création de son start-up studio HighCo Venturi.

Le Groupe adressera en priorité la digitalisation des deux principaux dispositifs promotionnels, le coupon de réduction et le prospectus :

s’agissant du coupon de réduction, dont l’émission et le traitement sont encore très largement physiques, l’objectif sera de dématérialiser l’émission et l’acquisition (sites e-commerce, mobile, Wallet), ainsi que le traitement, notamment avec des solutions de connexion aux systèmes de caisse des distributeurs ;

l’émission et l’acquisition (sites e-commerce, mobile, Wallet), ainsi que le traitement, notamment avec des solutions de connexion aux systèmes de caisse des distributeurs ; s’agissant du prospectus qui, avec un milliard d’euros d’investissement annuel estimé en France par HighCo représente un enjeu de taille pour les acteurs du commerce, l’objectif est de proposer une alternative 100% digitale au prospectus papier.

GUIDANCES

Compte tenu des incertitudes inhérentes au contexte sanitaire et économique actuel, le Groupe anticipe les guidances suivantes :

repli de la marge brute au S2 2020 supérieur à 5 % (S1 2020 : -16,1%) ;

part du Digital dans les activités du Groupe en 2020 supérieure à 2019 (56,2% en 2019) ;

marge opérationnelle ajustée 2020 (RAO ajusté / MB) supérieure à 10% (marge opérationnelle ajustée 2019 : 18,5%).

Les ressources financières du Groupe seront en priorité allouées :

au CAPEX qui sera compris entre 4,0 M€ et 5,0 M€ (2019 : 2,21 M€ ; S1 2020 : 1,94 M€), dont des investissements liés aux réagencements des locaux de l’ordre de 3,0 M€ ;

à la création de son start-up studio HighCo Venturi ;

le programme de rachat d’actions étant suspendu en 2020 (2019 : 1,80 M€).

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu jeudi 27 août 2020 à 11h. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société ( www.highco.com ) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Information réglementée – Présentations des résultats aux analystes ».

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 700 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

